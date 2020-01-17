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" الأونروا " تتهم أميركا و"إسرائيل" بالعمل ضد الوكالة

17 كانون ثاني / يناير 2020 03:32

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اتهم القائم بأعمال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كريستيان ساوندرز، الخميس، أميركا و"إسرائيل" بالعمل ضدها، مؤكداً أن أميركا تحشد تأييد البرلمانات الأجنبية لوقف التبرعات لها.

وقال ساوندرز فى مقابلة صحفية  إن "إسرائيل" تسعى لاستبدال الخدمات التي تقدمها الوكالة للفلسطينيين بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة بخدمات تقدمها منظماتها، فيما تروج الولايات المتحدة ضد تمويل الأونروا في البرلمانات الأوروبية وغيرها.

وأضاف "نحن نتواصل مع الولايات المتحدة، وسنواصل التعامل معها على أمل أن ترى الأونروا باعتبارها شريكا يعتد به ويستحق الدعم".

وتابع ساوندرز أنه يشعر "بالضغط في القدس الشرقية على وجه الخصوص“، حيث تقوم إسرائيل ببناء مدارس ومؤسسات لمنافسة الوكالة ومنعها من القيام بعملها هناك.

وقال "الشيء الذي يجدر تذكره هنا هو أن الأونروا لديها التفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية".

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