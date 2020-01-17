وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى يستعرض تقريره السنوى لعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديات الوسطى تُتلف كميات من الدجاج منتهي الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية التلاوة والتجويد التابع للأوقاف يُكرم خريجات دورات القراءات بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية والصليب الأحمر يطلقان مدونة سلوك منتسبي قوى الأمن وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ العمل النسائي برفح التابع للأوقاف يُكرم الخريجات الحافظات للقرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية 17 تطبيقا على هاتفك الذكى عليك حذفهم الآن وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعرف ما يجمعه انستجرام عنك؟ اتبع هذه الخطوات وكالة الرأي الفلسطينية الوضع المظلم يصل لتطبيق واتس آب خلال أسابيع قليلة وكالة الرأي الفلسطينية لهذه الأسباب.. كسور الكاحل الأكثر خطورة وكالة الرأي الفلسطينية اسباب غازات البطن..
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"الهيئة الوطنية لمسيرات العودة" إسرائيل منعت نشطاء دوليين من الوصول إلى غزة

17 كانون ثاني / يناير 2020 04:00

1
1

غزة- الرأي

أعربت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة  في غزة الخميس عن تضامنها مع نشطاء دوليين، قالت، إن إسرائيل اعتقلتهم أثناء محاولتهم قبل ثلاثة أيام الوصول إلى القطاع ضمن نشاط الحملة الدولية، غزة 2020، لكسر الحصار.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن المعتقلين نشطاء أوروبيون، منهم آنا كانتولا عضو البرلمان الفنلندي، وليزا دوشيك، عضو البرلمان الاقتصادي النمساوي، والناشطة اليهودية المعادية للصهيونية نيتا جولان، إضافة لنشطاء حقوقيين آخرين.

وحسب الهيئة فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية النشطاء، وقامت بمصادرة جوازات سفرهم وهواتفهم وحققت معهم، في جهاز الأمن (الشاباك) ووحدة محاربة الإرهاب تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم بالقوة.

وأعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها لجهودالنشطاء "المتضامنين مع العدالة والإنسانية (الذين) يقفون ضد الاحتلال والحصار والتمييز العنصري"، مطالبة المؤسسات الإنسانية الدولية بحماية المتضامنين الأجانب من "بطش" إسرائيل.

كما دعت الهيئة "المتضامنين الأجانب والمؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى استمرار تنظيم الحملات الدولية لكسر الحصار الظالم على قطاع غزة من البر والبحر وتحدي سياسات الاحتلال العنصرية".

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ عام 2007 عقب سيطرة حركة حماس الإسلامية على الأوضاع في القطاع بالقوة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافـل الخيـر :ذبـح عجـل" وتـوزيعـه عـلـى فـقـراء غـزة غـزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟