"الهيئة الوطنية لمسيرات العودة" إسرائيل منعت نشطاء دوليين من الوصول إلى غزة

غزة- الرأي

أعربت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في غزة الخميس عن تضامنها مع نشطاء دوليين، قالت، إن إسرائيل اعتقلتهم أثناء محاولتهم قبل ثلاثة أيام الوصول إلى القطاع ضمن نشاط الحملة الدولية، غزة 2020، لكسر الحصار.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن المعتقلين نشطاء أوروبيون، منهم آنا كانتولا عضو البرلمان الفنلندي، وليزا دوشيك، عضو البرلمان الاقتصادي النمساوي، والناشطة اليهودية المعادية للصهيونية نيتا جولان، إضافة لنشطاء حقوقيين آخرين.

وحسب الهيئة فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية النشطاء، وقامت بمصادرة جوازات سفرهم وهواتفهم وحققت معهم، في جهاز الأمن (الشاباك) ووحدة محاربة الإرهاب تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم بالقوة.

وأعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها لجهودالنشطاء "المتضامنين مع العدالة والإنسانية (الذين) يقفون ضد الاحتلال والحصار والتمييز العنصري"، مطالبة المؤسسات الإنسانية الدولية بحماية المتضامنين الأجانب من "بطش" إسرائيل.

كما دعت الهيئة "المتضامنين الأجانب والمؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى استمرار تنظيم الحملات الدولية لكسر الحصار الظالم على قطاع غزة من البر والبحر وتحدي سياسات الاحتلال العنصرية".

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ عام 2007 عقب سيطرة حركة حماس الإسلامية على الأوضاع في القطاع بالقوة.