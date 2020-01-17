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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2391 ) الجمعة 17/1/2020

أخبار فلسطينية﻿

مسؤول فلسطيني: ما تردد بشأن استيرادنا الغاز الإسرائيلي غير دقيق

قيادي في حماس: قطيعة مع السعودية واستراتيجية الحركة من سبعة محاور ولا تنافس

السلطة تطالب بإدراج المنظمات الاستيطانية علـــى قـوائــم الإرهــاب

"عبّاس" يتجه لإعلان تأجيل الانتخابات.. ما التفاصيل؟

الحية: نعمل باستراتيجية من 7 محاور.. وهذه تفاصيل جولة هنية وعلاقتنا بالسعودية

وفد من فتح يتوجه إلى دمشق للقاء المسؤولين في سوريا

أخبار إسرائيلية

30 قائمة حزبية تخوض الانتخابات الإسرائيلية القادمة

اتحاد ثلاثة أحزاب «إسرائيلية» متشددة في «اليمين»

ليفين ينتقد قادة أحزاب يمينية بعد استبعاد حزب" القوة اليهودية"

هبوط إضطراري لطائرة تجسس إسرائيلية في البحر

غانتس: سنضع حدًا للصواريخ من غزة

شتاينتز: صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر ربما يعاد تصديرها لأوروبا

اخبار دولية

منظمة العفو الدولية في دعوى قضائية في تل أبيب: أوقفوا تصدير «إن أس…

غوتيريش يثني على أداء السفير الفلسطيني منصور في رئاسة مجموعة الـ77- (فيديو)

تعاون روسي ـ إسرائيلي غير مسبوق في الأمم المتحدة حول «الهولوكوست»

واشنطن: مصادر "معاداة السامية" هي اليمين المتطرف والاسلاميين

الاتحاد الأوروبي يحث على اتخاذ القرارات اللازمة لإجراء الانتخابات

أخبار عربية

اجتماعات وزراء الإعلام العرب تدعو لفضح جرائم إسرائيل

الاتحاد البرلماني العربي يدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء محميات في فلسطين

تحالف القوى بلبنان يدعو "أونروا" للقيام بمسؤولياتها

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

طائرات إسرائيلية تقصف موقعا لحماس في قطاع غزة

منظمة العفو الدولية في دعوى قضائية في تل أبيب: أوقفوا تصدير «إن أس…

عضو الكنيست عايدة سليمان: نساء قويات هنّ الإجابة الأفضل على ذكورية وعنصرية ترامب…

غوتيريش يثني على أداء السفير الفلسطيني منصور في رئاسة مجموعة الـ77- (فيديو)

قيادي في حماس: قطيعة مع السعودية واستراتيجية الحركة من سبعة محاور ولا تنافس

للمرة الخامسة.. إسرائيل تهدم بيوت صفيح فلسطينية جنوبي الضفة

الشرق الاوسط

عزام الأحمد: السلطة الفلسطينية في مهب الريح ... وندرس خياراتنا

الخليج الإماراتية

الاحتلال يرفع حُكم أسير من 35 عاماً إلى المؤبد

الصحف المحلية

طالب يلجأ لجامعة بيرزيت خشية اعتقاله من الوقائي.. هكذا كان الرد

القدس المحلية

الإفراج عن أسير من عزون بعد 7 سنوات في الأسر

إطلاق مشروع لعلوم الفيزياء والفلك لطلبة المدارس في جامعة النجاح

الاحتلال يعتقل شاباً قرب طريق الأنفاق في بيت جالا

الطيبي حذر من تحريض نتنياهو.. "المشتركة" تقدم قائمتها للجنة

حكمان بالسجن والغرامة على شابين من عنبتا

إصابة مواطن من عنبتا بلدغة أفعى

ثمة احتمالـيـة عالـيـة لتدهـور الأوضـاع فـي "الجـبـهـة الشمـالـيـة"...

»اتفاق لرفع واردات الكهرباء الفلسطينية من الأردن إلى 80 ميغاواط

استهداف مسجد ومنازل بقنابل الغاز في بيت أمر

سلطات الاحتلال تغلق مدرستين في القدس

وكالة صفا

الاحتلال يبعد 3 شبان عن الأقصى

حماس: السلطة لا تقوم بدورها الدبلوماسي لانشغالاتها الحزبية

ماذا قالت ناشطة فنلندية رحّلها الاحتلال لتظاهرها ضد حصار غزة؟

تقرير: 424 انتهاكا لأجهزة السلطة بحق طلبة الجامعات في الضفة

الاحتلال يهدم أساسات مدرسة في يطا جنوب الخليل

محتجون يحاولون عرقلة زيارة قنصل بريطانيا لبلدية نابلس

منتدى الإعلاميين يُدين اعتداء أمن السلطة على صحفيين بغزة

رفع حُكم الأسير أيهم صباح من 35 عاما إلى السّجن المؤبد

حماس تؤكد القطيعة مع السعودية

أسرى "عوفر" يصعدون احتجاجا على ظروف الأشبال

وكالة وفا

محافظ القدس ووزير التنمية يبحثان سبل تعزيز صمود المق..

فتوح يتسلم مهام عمله رئيسا لدائرة شؤون المغتربين في ..

حدث في مثل هذا اليوم

17 كانون ثاني (يناير)

2002م عملية عسكرية ل كتائب شهداء الأقصى في بلدة الخضيرة نفذها عبد السلام حسونة من نابلس أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وجرح 33 آخرين حيث كان الهجوم بالقنابل اليدوية والذخيرة الحية والعملية ردا على اغتيال قائد شهداء الأقصى رائد الكرمي.

1997 م الجيش الإسرائيلي يعيد نشر قواته في 80% من الخليل ويبقي سيطرته على الباقي والحرم الإبراهيمي.

1991م اندلاع حرب الخليج التانية، حيث أن التحالف الغربي العربي الذي يضم أكثر من 30 دولة بزعامة الولايات المتحدة يعلن الحرب على العراق.

1989م سلطات الاحتلال ترتكب مجزرة في مسجد الرضوان ب غزة تسفر عن استشهاد مجموعة من المصلين وجرح آخرين أثناء تأديتهم صلاة الظهر وذلك بإطلاق النار عليهم.

1974م الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون (1913 - 1994) يعلن التوصل إلى اتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل.

1965م وقوع أول أسير للثورة الفلسطينية "محمود بكر حجازي" بيد العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذه إحدى المهمات القتالية.

1948م جامعة الدول العربية تشكل جيش الإنقاذ في فلسطين بقيادة فوزي القاوقجي (يضم متطوعين من عدة بلدان عربية).