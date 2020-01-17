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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2391 ) الجمعة 17/1/2020
أخبار فلسطينية
مسؤول فلسطيني: ما تردد بشأن استيرادنا الغاز الإسرائيلي غير دقيق
قيادي في حماس: قطيعة مع السعودية واستراتيجية الحركة من سبعة محاور ولا تنافس
السلطة تطالب بإدراج المنظمات الاستيطانية علـــى قـوائــم الإرهــاب
الأونروا: الولايات المتحدة تحشد البرلمانات الأجنبية لوقف التبرعات للمنظمة
"عبّاس" يتجه لإعلان تأجيل الانتخابات.. ما التفاصيل؟
حماس: "السلطة" تتهرب من الانتخابات بإثارة "مخاوف لا أصل لها"
"هيئة مسيرات العودة" تدين اعتقال الاحتلال نشطاء "غزة 2020"
النائب عطون: المعركة في الأقصى معركة وجودية
الحية: نعمل باستراتيجية من 7 محاور.. وهذه تفاصيل جولة هنية وعلاقتنا بالسعودية
لجنة تحديث بيانات رواتب موظفي السلطة بغزة تستأنف عملها
وفد من فتح يتوجه إلى دمشق للقاء المسؤولين في سوريا
أخبار إسرائيلية
30 قائمة حزبية تخوض الانتخابات الإسرائيلية القادمة
اتحاد ثلاثة أحزاب «إسرائيلية» متشددة في «اليمين»
ليفين ينتقد قادة أحزاب يمينية بعد استبعاد حزب" القوة اليهودية"
مزارعون اسرائيليون يحتجون بسبب المقاطعة الفلسطينية لمنتجاتهم
هبوط إضطراري لطائرة تجسس إسرائيلية في البحر
غانتس: سنضع حدًا للصواريخ من غزة
شتاينتز: صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر ربما يعاد تصديرها لأوروبا
اخبار دولية
منظمة العفو الدولية في دعوى قضائية في تل أبيب: أوقفوا تصدير «إن أس…
غوتيريش يثني على أداء السفير الفلسطيني منصور في رئاسة مجموعة الـ77- (فيديو)
تعاون روسي ـ إسرائيلي غير مسبوق في الأمم المتحدة حول «الهولوكوست»
تعيين مسلمة واعظة دينية في الجيش الأمريكي لأول مرة
واشنطن: مصادر "معاداة السامية" هي اليمين المتطرف والاسلاميين
الاتحاد الأوروبي يحث على اتخاذ القرارات اللازمة لإجراء الانتخابات
أخبار عربية
اجتماعات وزراء الإعلام العرب تدعو لفضح جرائم إسرائيل
الاتحاد البرلماني العربي يدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء محميات في فلسطين
الأردن يدين إعلان إسرائيل إقامة وتوسعة محميات طبيعية في الضفة الغربية
تحالف القوى بلبنان يدعو "أونروا" للقيام بمسؤولياتها
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
طائرات إسرائيلية تقصف موقعا لحماس في قطاع غزة
منظمة العفو الدولية في دعوى قضائية في تل أبيب: أوقفوا تصدير «إن أس…
عضو الكنيست عايدة سليمان: نساء قويات هنّ الإجابة الأفضل على ذكورية وعنصرية ترامب…
غوتيريش يثني على أداء السفير الفلسطيني منصور في رئاسة مجموعة الـ77- (فيديو)
قيادي في حماس: قطيعة مع السعودية واستراتيجية الحركة من سبعة محاور ولا تنافس
للمرة الخامسة.. إسرائيل تهدم بيوت صفيح فلسطينية جنوبي الضفة
الشرق الاوسط
عزام الأحمد: السلطة الفلسطينية في مهب الريح ... وندرس خياراتنا
الخليج الإماراتية
الاحتلال يرفع حُكم أسير من 35 عاماً إلى المؤبد
الأهرام المصرية
طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا شمال قطاع غزة
الشروق المصرية
الاتحاد البرلماني العربي يدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء محميات في فلسطين
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من جنين والقدس والخليل
الغد الأردنية
الاحتلال الإسرائيلي يهدم ممتلكات مواطنين في بيت لحم
دراسة: الشباب الفلسطيني والإسرائيلي الأكثر تشاؤما إزاء حل النزاع
الشرق القطرية
رفض فلسطيني لـ"شروط التمويل" الأوروبية.. والأردن يدعو المجتمع الدولي لوقف الاستيطان
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
طالب يلجأ لجامعة بيرزيت خشية اعتقاله من الوقائي.. هكذا كان الرد
"حماس" تزور الكنيسة الإنجيلية المشيخية في صيدا
الاحتلال يستدعي مصابا للتحقيق ويعتقل شابا من "الأقصى"
أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى المنقولون من "ريمون" إلى "نفحة"
الصحة تنفذ مشاريع إنشائية بأكثر من (12) مليون$
"الإفتاء الأعلى": مصلى باب الرحمة جزء من المسجد الأقصى المبارك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
القدس المحلية
الإفراج عن أسير من عزون بعد 7 سنوات في الأسر
إطلاق مشروع لعلوم الفيزياء والفلك لطلبة المدارس في جامعة النجاح
الاحتلال يعتقل شاباً قرب طريق الأنفاق في بيت جالا
الطيبي حذر من تحريض نتنياهو.. "المشتركة" تقدم قائمتها للجنة
حكمان بالسجن والغرامة على شابين من عنبتا
إصابة مواطن من عنبتا بلدغة أفعى
الحياة الجديدة
فتوح يتسلم مهام عمله رئيسا لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير
"منتدى غاز شرق المتوسط" يؤكّد على الحقوق الوطنية والسيادية الفلسطينية
الحكومة: لجنة تحديث بيانات رواتب موظفي السلطة في غزة تستأنف عملها
الأيام
ثمة احتمالـيـة عالـيـة لتدهـور الأوضـاع فـي "الجـبـهـة الشمـالـيـة"...
»اتفاق لرفع واردات الكهرباء الفلسطينية من الأردن إلى 80 ميغاواط
استهداف مسجد ومنازل بقنابل الغاز في بيت أمر
سلطات الاحتلال تغلق مدرستين في القدس
وكالة صفا
الاحتلال يبعد 3 شبان عن الأقصى
حماس: السلطة لا تقوم بدورها الدبلوماسي لانشغالاتها الحزبية
ماذا قالت ناشطة فنلندية رحّلها الاحتلال لتظاهرها ضد حصار غزة؟
تقرير: 424 انتهاكا لأجهزة السلطة بحق طلبة الجامعات في الضفة
الاحتلال يهدم أساسات مدرسة في يطا جنوب الخليل
محتجون يحاولون عرقلة زيارة قنصل بريطانيا لبلدية نابلس
منتدى الإعلاميين يُدين اعتداء أمن السلطة على صحفيين بغزة
وكالة الرأي الفلسطينية
الإفراج عن أسيرين بعد اعتقال لأكثر من عشر سنوات
مستشفى شهداء الأقصى: وضع تصور لتطوير الخدمة لعام 2020
تقرير أراضي الحدود الشرقية .. تودّع وجه الحياة قبل أن تراه
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبيت أمر
ضخ كميات من الغاز المصري الى غزة بعد انقطاع لأيام
مستشفى الأندونيسى ينتهى من تطعيم العاملين ضد مرض الحصبة
فلسطين اليوم
الاونروا: غزة منهارة تماماً على جميع المستويات ونعاني من ازمة مالية كبيرة
القيادي عدنان يشيد بدعوات شد الرحال للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي
الاحتلال الإسرائيلي يمنع توريد الفراولة إلى السوق الإسرائيلي
قاسم: غزة تعيش ليلة ثانية من القصف "الاسرائيلي"
أكاديمي فلسطيني يحذر من نشر صور غير دقيقة عن الجرائم الإسرائيلية
حماس ترد على اتهامات محاولتها أن تصبح بديلاً عن منظمة التحرير
الجهاد الإسلامي تهنئ الأسير أبو طبيخ وقاسم بالحرية من معتقلات الاحتلال
سما نيوز
حماس: هذا ما نسعى اليه من خلال علاقاتنا وتحركاتنا الخارجية..
فدوى البرغوثي تزور زوجها القيادي مروان وتطمئن الجميع بقولها: "لنا لقاء قريب"
لهذا السبب.. منسقو الأمن في المستوطنات يسلمون مركباتهم للجيش
ديختر يكشف عن الشرط الوحيد لحل مشكلة قطاع غزة
الطراونة يدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء محميات في فلسطين
عشراوي تستعرض اهمية انهاء الانقسام والمساعي الحقيقة لإجراء الانتخابات
عودة تبحث مع مسؤولة إيطالية العلاقات الثنائية وأهمية تقويتها
عرب 48
رفع حُكم الأسير أيهم صباح من 35 عاما إلى السّجن المؤبد
أسرى "عوفر" يصعدون احتجاجا على ظروف الأشبال
وكالة وفا
وفاة طفلة دهساً في حي الشجاعية شرق غزة
محافظ القدس ووزير التنمية يبحثان سبل تعزيز صمود المق..
فتوح يتسلم مهام عمله رئيسا لدائرة شؤون المغتربين في ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 17 كانون ثاني (يناير)
- 2002م عملية عسكرية لكتائب شهداء الأقصى في بلدة الخضيرة نفذها عبد السلام حسونة من نابلس أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وجرح 33 آخرين حيث كان الهجوم بالقنابل اليدوية والذخيرة الحية والعملية ردا على اغتيال قائد شهداء الأقصى رائد الكرمي.
- 1997 م الجيش الإسرائيلي يعيد نشر قواته في 80% من الخليل ويبقي سيطرته على الباقي والحرم الإبراهيمي.
- 1991م اندلاع حرب الخليج التانية، حيث أن التحالف الغربي العربي الذي يضم أكثر من 30 دولة بزعامة الولايات المتحدة يعلن الحرب على العراق.
- 1989م سلطات الاحتلال ترتكب مجزرة في مسجد الرضوان بغزة تسفر عن استشهاد مجموعة من المصلين وجرح آخرين أثناء تأديتهم صلاة الظهر وذلك بإطلاق النار عليهم.
- 1974م الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون (1913 - 1994) يعلن التوصل إلى اتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل.
- 1965م وقوع أول أسير للثورة الفلسطينية "محمود بكر حجازي" بيد العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذه إحدى المهمات القتالية.
- 1948م جامعة الدول العربية تشكل جيش الإنقاذ في فلسطين بقيادة فوزي القاوقجي (يضم متطوعين من عدة بلدان عربية).
- 1919م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس حيث طالب المؤتمرون بإلغاء وعد بلفور واستقلال فلسطين وذلك ضمن مذكرة رفعوها إلى مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس.