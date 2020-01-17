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أخبار » الرياضة و الملاعب

ملعب أتلتيكو مدريد يستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا

17 كانون ثاني / يناير 2020 04:16

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ملعب "واندا متروبوليتانو"، الخاص بفريق أتلتيكو مدريد، سوف يستضيف المباراة النهائية، من النسخة الحالية من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد توصل الاتحاد الإسباني لإتفاق مع مسئولى العاصمة مدريد، لاستضافة المباراة النهائية حتى عام 2022 أو 2023.

وفقا لإذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، فإن العاصمة مدريد، سوف تستضيف المباراة النهائية، لبطولة كأس ملك إسبانيا، لمدة 3 أو 4 سنوات، وأن ملعب أتلتيكو مدريد، سوف يستضيف المباراة النهائية، لنهائي الكأس فى الموسم الجارى، يوم 18 إبريل المقبل.  

أضافت الإذاعة الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني أنهى مشكلة كبيرة، كانت تواجه فى السنوات الأخيرة، على مستوى إختيار الملعب الذى يستضيف المباراة النهائية للكأس، بإتفاقه مع العاصمة مدريد، لإحتضان مباريات نهائي كأس الملك فى السنوات الأربع المقبلة.

وكان ملعب "بينيتو فيلامارين"، الخاص بفريق ريال بيتيس، قد استضاف المباراة النهائية، للنسخة الأخيرة من كاس ملك إسبانيا، والتى توج بها فريق فالنسيا على حساب برشلونة، بالفوز عليه بنتيجة 2 – 1.

جدير بالذكر أن برشلونة، صاحب الرقم القياسي، فى التتويج بلقب كاس ملك إسبانيا، برصيد 30 لقبا. 

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