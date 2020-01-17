جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة الـ20

تعود منافسات الدوري الإسباني، مساء اليوم الجمعة، بانطلاق مباريات الدور الثانى من البطولة، بلقاء ليجانيس مع ضيفه فريق خيتافى، فى العاشرة مساء، على ملعب "البلدي دي بوتاركي"، فى افتتاح مباريات الجولة الـ20 من الليجا، بعد توقف دام 12 يوما، بسبب إقامة مباريات السوبر الإسباني والدور التمهيدى من كأس ملك إسبانيا.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدى ريال مدريد، صاحب المركز الثانى، الذى يتساوى معه فى عدد النقاط، برصيد 40 نقطة.

ويستضيف البارسا، نظيره فريق غرناطة، فى العاشرة من مساء الأحد المقبل، على ملعب "كامب نو"، بينما يواجه ريال مدريد، ضيفه فريق إشبيلية، فى الخامسة من مساء بعد غد السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويلعب أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة، الذى يتساوى مع إشبيلية، صاحب المركز الرابع، بنفس عدد النقاط، مع مضيفه فريق إيبار، فى العاشرة من مساء بعد غد السبت، على ملعب "إبوروا.

ويخوض صاحب المركز الخامس، ريال سوسيداد، مواجهة مع مضيفه فريق ريال بيتيس، عصر الأحد المقبل.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني، قبل انطلاق الجولة الـ20 على النحو التالى: