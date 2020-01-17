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فلسطين تواجه غموض سريلانكا في بطولة الكأس الذهبية

17 كانون ثاني / يناير 2020 04:19

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يخوض المنتخب الفلسطيني للاعبين المحليين، ثاني لقاءاته في بطولة الكأس الذهبية، عندما يواجه منتخب سريلانكا اليوم الجمعة، ضمن المجموعة الأولى.

واستهل المنتخب الفلسطيني، حامل لقب البطولة، مشاركته بفوز مستحق على بنجلاديش "الدولة المنظمة" (2/0) سجلهما الثنائي خالد سالم وليث خروب.

وقدّم المنتخب الفلسطيني مباراة جيدة أمام بنجلاديش، ونجح من خلال الكرات الطولية في اقتناص هدفين مستغلاً سرعة وقوة ومهارة المهاجم خالد سالم.

وتعتبر مواجهة سريلانكا بالنسبة للفلسطيني الأولى التي تجمع الفريقين، حيث لم يسبق لهما أن التقيا من قبل، وبالتالي سيلعب الفدائي بداية لاستكشاف المنتخب السريلانكي، خاصة أن الأخير سيخوض لقاءه الأول في المجموعة، قبل أن يعود ويواجه بنجلاديش في المباراة الختامية يوم الأحد القادم.

وتأتي المشاركة في هذه البطولة، في إطار تحضيرات الفدائي لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة في شهر مارس/ آذار القادم، حيث تنتظر فلسطين مواجهات مهمة للغاية بداية من لقاء سنغافورة يوم 26 مارس/ آذار، ثم السعودية واليمن. 

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