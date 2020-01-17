لهذه الأسباب.. كسور الكاحل الأكثر خطورة



عظام الكاحل من العظام ذات الطبيعة الخاصة، فعند تعرضها للكسر قد تتسبب فى كسر ثلاثة أنواع مختلفة من العظام، الساق وهذا هو أكبر عظمتين في أسفل الساق، الطرف السفلي من الساق يضيء ، ويشكل مقبضًا عظميًا قاسيًا ، يُسمّى الوعاء الإنسي ، والذي يمكن أن يشعر به داخل الكاحل.

أما النوع الثانى فهو عظام الشظية هذا هو أرق عظام الساق السفلى، تشكل نهايته السفلية مقبضًا عظميًا قاسيًا يُطلق عليه اسم الضيق الوحشي، والذي يمكن الشعور به في الجزء الخارجي من الكاحل.

أما العظام الثالثة فهى تالوس هذا عظم على شكل إسفين يقع بعمق داخل الكاحل، بين عظم الكعب ونهايات الساق والشظية، تدعم الكالس الأطراف السفلية وتشكل قاعدة صلبة للنطاق الطبيعي لحركات الكاحل، وفقا لما ذكره موقع drugs.



على الرغم من أن هناك العديد من الطرق لكسر عظم الكاحل ، فإن الإصابات الأكثر شيوعًا تنطوي على تطور حاد في الكاحل أو تأثير مباشر يكسر واحدًا على الأقل من المقابض العظمية في الكاحل.

كسور الكاحل هي إصابات شائعة بين جميع الاشخاص من جميع الأعمار والاهتمامات، فالأشخاص الذين يشاركون في مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية ، بما في ذلك راقصات الباليه ، والمتزلجين ، ولاعبي كرة السلة ، والقفز بالمظلات ، معرضون لخطر كبير من كسور في الكاحل بسبب المتطلبات الجسدية المفروضة على كاحليهم.

تحدث كسور الكاحل أيضًا نتيجة السقوط من مكان مرتفع أو التأثيرات المباشرة على الكاحل أثناء حادث سيارة أو حادث دراجة نارية، تعد إصابات الكاحل شديدة التأثير خطرة بشكل خاص إذا ما تغلغلت العظام عبر الجلد وتعرضت للهواء، يسمح الجرح المفتوح للبكتيريا بتلويث العظام المكسورة ، ويزيد بشكل كبير من خطر العدوى.

الاصابة بكسر في الكاحل ، فمن المحتمل أن تشمل الأعراض التالية:

ألم ، تورم ، وكدمات في مفصل الكاحل، وعدم القدرة على تحريك الكاحل من خلال نطاقها الطبيعي للحركة، وعدم القدرة على تحمل وزنك على كاهلك المصاب، ومع ذلك ، إذا كنت تستطيع تحمل وزنك على الكاحل ، فلا تفترض أنه لا يوجد كسر.

في الكسور المفتوحة ، تشوه شديد في الكاحل ، مع وجود أجزاء من العظم المكسور مرئية من خلال الجلد المكسور .



إذا كان من الممكن علاج الكسر دون جراحة ، فربما ترتدي طاقمًا مدته حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع، بمجرد إزالته، قد تحتاج إلى العلاج الطبيعي قبل أن تتمكن من استئناف أنشطتك العادية يختلف وقت الاسترداد الكلي حسب شدة إصابتك .

أما إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية لإصلاح الكاحل المكسور ، فسوف يستغرق الشفاء وقتًا أطول من كسر الكاحل الذي يمكن علاجه بدون جراحة.