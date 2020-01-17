17 تطبيقا على هاتفك الذكى عليك حذفهم الآن



كشفت شركة أمن سيبرانى عن 17 تطبيق أندرويد تعرض على هواتف المستخدمين الإعلانات حتى عندما لا تعمل، حيث أكدت شركة Bitdefender إن هذه التطبيقات توجد على متجر Google Play حيث تعمل سرا على عرض الإعلانات بشكل عشوائي على هاتف المستخدم حتى عند إغلاقها، وتشتمل على ماسح باركود ولعبة سباق سيارات وتطبيق للطقس ومتعقب دورة إباضة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فعلى الرغم من أن التطبيقات تأتي من مطورين مختلفين، إلا أنها لها تأثيرات مماثلة على هواتف المستخدمين، وبعد تنزيل كل منها، تم تصميمها بحيث تعمل بشكل طبيعي لعدة ساعات لتجنب اكتشافها، ثم تقوم بتقسيم ملفاتها الأساسية إلى أدلة متعددة للتهرب من أدوات اكتشاف البرامج الضارة.



كما أنها بعد هذه الفترة الأولية، تبدأ التطبيقات في تنزيل الإعلانات المنبثقة أو بثها باستخدام بيانات الهاتف واستنزاف عمر البطارية.



ولا يلزم أن تكون التطبيقات مفتوحة حتى تظهر الإعلانات المنبثقة، ويتم ترميزها لتظهر في أوقات عشوائية حتى يصعب على المستخدمين توقعها، كما أن هناك 47 تطبيق أندرويد يجب عليك حذفها الآن من هاتفك الذكى تندرج فى نفس إطار التطبيقات الضارة.



وتم تصميم العديد من التطبيقات أيضًا لإزالة أيقوناتها فعليًا من الهاتف بمجرد بدء تدفق الإعلانات، مما يجعل تعقب المصدر أكثر صعوبة.



وتم تنزيل هذه المجموعة من الـ 17 تطبيقًا أكثر من 550،000 مرة، حيث قالت جوجل، إنها على دراية بالتطبيقات المعنية وأنها بصدد إزالتها من متجر Google Play.



وتمتلئ التقييمات للعديد من التطبيقات بتحذيرات تعبر عن الصدمة من أن التطبيقات تجاوزت أدوات الكشف عن البرامج الضارة من جوجل.



وكتب أحد المستخدمين: "يعرض التطبيق إعلانات تملأ الشاشة وهذا كل شيء، لا تقم بتثبيته على الإطلاق، أنا أكتب لأقدم شكوى إلى متجر جوجل بلاى".

