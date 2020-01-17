تحفيظ العمل النسائي برفح التابع للأوقاف يُكرم الخريجات الحافظات للقرآن الكريم

غزة- الرأي

نظمت دائرة التحفيظ التابعة للإدارة العامة للعمل النسائي بالأوقاف حفل لتكريم الطالبات الحافظات للقرآن الكريم، بمحافظة رفح، بحضور ومشاركة مدير عام التحفيظ أ. مازن النجار ومدير أوقاف رفح .أ عدنان حسان ومدير العمل النسائي أ. مها الشوبكي وعدد من الإداريين والإداريات والمشرفات والمحفظات على مستوى المحفظات.

بدوره، ثمن النجار جهود كافة المشرفات والمحفظات اللاتي قدمن نتائج نوعية خلال العام في مختلف البرامج ، مؤكداً على ضرورة الالتزام في تدبر كتاب الله وتطبيق آياته على أرض الواقع بهدف خلق صورة إيجابية وصحيحة لمفاهيم الشريعة الإسلامية الراقية

وشدد النجار على الأهمية التي تتمتع بها المرأة المسلمة خاصة في تخريج أبناء قادرين على قيادة الأمة ومجابهة الصراعات التي تحاك ضد الإسلام ، مشيراً أن هذه الأجيال هي من ستحرر الأرض وترفع راية الإسلام والمسلمين، شاكرًا في الوقت ذاته كل من ساهم في إنجاح مسيرة القرآن الكريم.

من جهتها ،أوضحت الشوبكي مكانة القرآن الكريم وعظيم أجره في الدنيا والآخرة مستشهدة بنماذج طيبة من السلف الصالح ، مؤكدة أن السعادة الحقيقة هي الفوز بأعلى المراتب في الجنان ولبس الوالدين تاج الوقار ، مذكرة أن هذه الخيرية اصطفاء من الله عز وجل لعباده.

وفي ختام الحفل شكرت جميع الموظفات المشاركات ، مقدرة جهود مشرفة رفح فاطمة الشيخ عيد التي قدمت فعاليات منوعة في الحفل ، ومن ثم تم توزيع شهادات التكريم على الخريجات الحافظات.

