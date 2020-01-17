وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا تنقاش مشروع إنشاء مبنى غسيل الكلى⁦ وكالة الرأي الفلسطينية شرطة المكافحة تضبط 24 فرش حشيش و 3 كراتين أترمال وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى يستعرض تقريره السنوى لعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديات الوسطى تُتلف كميات من الدجاج منتهي الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية التلاوة والتجويد التابع للأوقاف يُكرم خريجات دورات القراءات بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية والصليب الأحمر يطلقان مدونة سلوك منتسبي قوى الأمن وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ العمل النسائي برفح التابع للأوقاف يُكرم الخريجات الحافظات للقرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية 17 تطبيقا على هاتفك الذكى عليك حذفهم الآن وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعرف ما يجمعه انستجرام عنك؟ اتبع هذه الخطوات وكالة الرأي الفلسطينية الوضع المظلم يصل لتطبيق واتس آب خلال أسابيع قليلة
أخبار » الأخبار الحكومية

تحفيظ العمل النسائي برفح التابع للأوقاف يُكرم الخريجات الحافظات للقرآن الكريم

17 كانون ثاني / يناير 2020 04:31

1
1

غزة- الرأي

نظمت دائرة التحفيظ التابعة للإدارة العامة للعمل النسائي بالأوقاف حفل لتكريم الطالبات الحافظات للقرآن الكريم، بمحافظة رفح، بحضور ومشاركة مدير عام التحفيظ أ. مازن النجار ومدير أوقاف رفح .أ عدنان حسان ومدير العمل النسائي أ. مها الشوبكي وعدد من الإداريين والإداريات والمشرفات والمحفظات على مستوى المحفظات.
بدوره،  ثمن النجار جهود كافة المشرفات والمحفظات اللاتي قدمن نتائج نوعية خلال العام في مختلف البرامج ، مؤكداً على ضرورة الالتزام في تدبر كتاب الله وتطبيق آياته على أرض الواقع بهدف خلق صورة إيجابية وصحيحة لمفاهيم الشريعة الإسلامية الراقية
وشدد النجار على الأهمية التي تتمتع بها المرأة المسلمة خاصة في تخريج أبناء قادرين على قيادة الأمة ومجابهة الصراعات التي تحاك ضد الإسلام ، مشيراً أن هذه الأجيال هي من ستحرر الأرض وترفع راية الإسلام والمسلمين، شاكرًا في الوقت ذاته كل من ساهم في إنجاح مسيرة القرآن الكريم.
من جهتها ،أوضحت الشوبكي مكانة القرآن الكريم وعظيم أجره في الدنيا والآخرة مستشهدة بنماذج طيبة من السلف الصالح ، مؤكدة أن السعادة الحقيقة هي الفوز بأعلى المراتب في الجنان ولبس الوالدين تاج الوقار ، مذكرة أن هذه الخيرية اصطفاء من الله عز وجل لعباده.
وفي ختام الحفل شكرت جميع الموظفات المشاركات ، مقدرة جهود مشرفة رفح فاطمة الشيخ عيد التي قدمت فعاليات منوعة في الحفل ، ومن ثم تم توزيع شهادات التكريم على الخريجات الحافظات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافـل الخيـر :ذبـح عجـل" وتـوزيعـه عـلـى فـقـراء غـزة غـزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟