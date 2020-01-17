الداخلية والصليب الأحمر يطلقان مدونة سلوك منتسبي قوى الأمن

غزة- الرأي

أطلقت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر "مدونة سلوك منتسبي قوى الأمن الفلسطينية" وذلك بحضور

اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخليــة والأمن الوطني واللواء جمال الجراح قائد قوات الأمن العام والعميــد محمد خـلف مدير عام المديرية العامة للتدريب وعدد من قــادة الأجهزة الأمنيـــة ومدراء الإدارات والوحدات.

بدوره، قــال اللواء أبو نعيم :" إنّ وزارة الداخليــة تسعى عبر بوابتها المختصة بعمليــة تدريب وتأهيل الكــادر إلى التعاون مع جميع المكونات المجتمعية، بما فيهــا المؤسسات الدوليـــة؛ وذلك للوصول لأعلى مستويــات تأهيل كوادرها في الجانب القانوني، مؤكداًعلى التزام منتسبي الوزارة بقواعد السلوك المثلى وأخلاقيات الوظيفة العامة مع احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته ضمن القيم الأساسية والعدل والمساواة والنزاهة.

من جانبه ، ذكر العقيد إسلام شهوان مدير إدارة التنمية البشرية في المديرية أن هذه المدونة تأتي في إطار جهود الوزارة لتقويم سلوكيات منتسبيها وتنص فقراتها على عدد من اللوائح القانونية والإجرائية التي تضبط علاقة مأموري الضبط القضائي بجمهور المواطنين.

وأضاف: "إن المدونة التي تم تنفيذها ضمن مشروع متكامل بإشراف لجنة قانونية من ضباط الوزارة الحقوقيين، تأتي لتسهيل الوصول للمعايير الواجب مراعاتها في عمليات إنفاذ القانون".

من جهته، أشاد ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة السيد ايغانوس بجهود وزارة الداخلية وطاقم التدريب تحديدًا الذي شارك بإعداد المدونة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل العمل مع وزارة الداخلية للمشاركة في تطوير كوادرها.

يُذكر أن المديرية العامة للتدريب عملت بشكل أساسي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إعداد تلك المدونة.