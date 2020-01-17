وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا تنقاش مشروع إنشاء مبنى غسيل الكلى⁦ وكالة الرأي الفلسطينية شرطة المكافحة تضبط 24 فرش حشيش و 3 كراتين أترمال وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى يستعرض تقريره السنوى لعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديات الوسطى تُتلف كميات من الدجاج منتهي الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية التلاوة والتجويد التابع للأوقاف يُكرم خريجات دورات القراءات بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية والصليب الأحمر يطلقان مدونة سلوك منتسبي قوى الأمن وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ العمل النسائي برفح التابع للأوقاف يُكرم الخريجات الحافظات للقرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية 17 تطبيقا على هاتفك الذكى عليك حذفهم الآن وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعرف ما يجمعه انستجرام عنك؟ اتبع هذه الخطوات وكالة الرأي الفلسطينية الوضع المظلم يصل لتطبيق واتس آب خلال أسابيع قليلة
أخبار » الأخبار الحكومية

التلاوة والتجويد التابع للأوقاف يُكرم خريجات دورات القراءات بالشمال

17 كانون ثاني / يناير 2020 04:37

1
1

غزة- الرأي

كرم قسم التلاوة والتجويد بالإدارة العامة للعمل النسائي الطالبات الملتحقات في دورات القراءات بمركز عائشة الثقافي في محافظة الشمال، وذلك خلال حفل تخريج نظمه القسم، بحضور رئيس القسم أ. تغريد مريش والإدارية سهى مصلح، ومشرفات القراءات ومدرسات الأحكام والطالبات وذويهم.

بدورها، شكرت مريش مشرفة القراءات نجاح المدهون ومشرفة الدورات أنعام الشرافي ومدرسة القراءات هالة لوز اللواتي خرّجت ما يقارب (95) طالبة التحقن بدورات القراءات الكسائي وابن كثير وحفص عن عاصم وشعبة من مختلف المراحل العمرية خلال عام 2019م.

واستعرضت خلال كلمتها فضل تعلم القرآن الكريم بالقراءات مستشهدة بأحاديث من السنة النبوية وسير السلف الصالح الذين امضوا أعمارهم في تعلم القراءات الكريم، والتأمل في آياته البيانية المحكمة التنزيل

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافـل الخيـر :ذبـح عجـل" وتـوزيعـه عـلـى فـقـراء غـزة غـزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟