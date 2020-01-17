التلاوة والتجويد التابع للأوقاف يُكرم خريجات دورات القراءات بالشمال

غزة- الرأي

كرم قسم التلاوة والتجويد بالإدارة العامة للعمل النسائي الطالبات الملتحقات في دورات القراءات بمركز عائشة الثقافي في محافظة الشمال، وذلك خلال حفل تخريج نظمه القسم، بحضور رئيس القسم أ. تغريد مريش والإدارية سهى مصلح، ومشرفات القراءات ومدرسات الأحكام والطالبات وذويهم.

بدورها، شكرت مريش مشرفة القراءات نجاح المدهون ومشرفة الدورات أنعام الشرافي ومدرسة القراءات هالة لوز اللواتي خرّجت ما يقارب (95) طالبة التحقن بدورات القراءات الكسائي وابن كثير وحفص عن عاصم وشعبة من مختلف المراحل العمرية خلال عام 2019م.

واستعرضت خلال كلمتها فضل تعلم القرآن الكريم بالقراءات مستشهدة بأحاديث من السنة النبوية وسير السلف الصالح الذين امضوا أعمارهم في تعلم القراءات الكريم، والتأمل في آياته البيانية المحكمة التنزيل