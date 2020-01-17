مستشفى شهداء الأقصى يستعرض تقريره السنوى لعام 2019

غزة- الرأي

أكد الدكتور كمال خطاب مدير مستشفى شهداء الأقصى أن نتاج الانجازات التي تقوم بها الدوائر المختلفة يعد تميزا في أداء خدمات الطبية في المستشفى وخاصة غن المستشفى يتطور بشكل ايجابي وسريع ،لافتا إلى أن العام 2019 شهد العديد من الانجازات منها افتتاح مبنى الولادة والأطفال والتوسع في أعداد الأسرة والمرضى ،كم وتم ووضع تصور لتطوير وتحسين الخدمة لعام 2020 .

جاء ذلك خلال لقاء عقدته إدارة مستشفى شهداء الأقصى بالدوائر المختلفة بالمستشفى وذلك لعرض التقرير الإداري السنوي والعرض الإحصائي لانجازات الدوائر والأقسام خلال العام 2019.

من جانبه،استعرض مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ وائل أبو سلوت تقرير الدائرة الإدارية والذى بين حجم التطور في الخدمات وفق خطة الدائرة وتحقيق معظم أهدافها التي شملت تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وكذلك تيسير الإجراءات الخدماتية للمرضى.

وتطرق السلوت الى التقرير الإحصائي للأقسام الطبية والتي شملت العديد من الإحصائيات الخاصة بالمترددين على المستشفى والعمليات التي تم إجرائها خلال العام وكذلك حالات الدخول للأقسام وغيرها من إحصائيات التي تدل على حجم جهود الكوادر الطبية والادارية خلال 2019.

وكشف التقرير أن عدد المرضى الذين تلقوا خدمات صحية في قسم الحوادث والطوارئ وصل الى أكثر من ( 181 ألف)حالة حيث تم إدخال (٢٤٤٩٤) حالة منهم للأقسام الداخلية لاستكمال العلاج.

وأوضح التقرير أن عدد المتردين على الأقسام الخارجية خلال ذات العام سجل (٤٤٠٧٥) حالة ،بينما عدد العمليات الجراحية بلغ (٢٧٥٣) عملية منها (٢٣٠١) كبرى وذات مهارة و(٢٧٥٣) متوسطة وصغرى.

وعلى صعيد الخدمات التشخيصية ،كشف التقرير السنوى أنه تم انجاز (٤٤٦٥٨٥) فحص مخبري وكذلك إجراء (٧٨٩١٢) صورة أشعة .

وأثنى د. إياد الجبري المدير الطبي للمستشفى على جهود الطواقم الطبية العاملة لما بذلوه من جهد كبير لتجويد الخدمة المقدمة ومتابعة المرضى بشكل جيد خلال العام المنصرم والذي كان يعج بالأحداث الطارئة