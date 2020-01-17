بلدية بيت لاهيا تنقاش مشروع إنشاء مبنى غسيل الكلى⁦

غزة- الرأي

استقبلت بلدية بيت لاهيا وفد من المكتب الهندسي في وزارة الصحة، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية أ.عز الدين الدحنون إضافة إلى (م. معين زقوت - م. محمد عاشور)، وكان على رأس الوفد الهندسي (مديرعام الهندسة والصيانة م. بسام الحمدين- ومستشار وزارة الصحة م. نهاد سويطي- م. جمال سلطان)وذلك لمناقشة مشروع (مبنى غسيل الكلى) المقرر إنشاؤه مقابل المستشفى الأندونيسي من الجهة الشمالية، أي على أراض تتبع ملكيتها للبلدية،

بدوره، أشاد الوفد الزائر بجهود البلدية ومساعيها الحثيثة في تقديم كل ما تستطيع، من أجل تذليل سبل السلامة والراحة لمواطنيها،مؤكدين على الدور التكاملي للبلدية مع كافة المؤسسات المحلية؛ إيماناً منها بمواصلة الإرتقاء بكافة مؤسسات المدينة وهيئاتها المحلية⁦▪️