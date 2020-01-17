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الإصلاح والتأهيل تبحث سبل التعاون المشترك مع التنمية الاجتماعية

17 كانون ثاني / يناير 2020 04:50

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غزة- الرأي

بحثت المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، سبل التعاون المشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية، للتخفيف عن نزلائها ومساعدتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعتري ذويهم.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من مديرية الإصلاح لوزارة التنمية الاجتماعية، حيث ضم وفد المديرية العقيد جميل سمور مساعد المدير عام المديرية، والمقدم أكرم عويضة مدير وحدة العلاقات العامة بالمديرية، وكان باستقبالهم الدكتور محمد العرعير مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل في وزارة التنمية.

وأكد العقيد جميل سمور على أن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والرعاية خصوصًا، في ظل المعاناة الكبيرة التي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة في قطاع غزة.

بدوره، أوضح مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل الدكتور محمد مصباح العرعير أن الوزارة جاهزة لتقديم يد العون في كل ما تستطيع لخدمة هذه الفئة من المجتمع.

يشار إلى أن مديرية الإصلاح والتأهيل تتواصل بشكل دوري مع وزارة التنمية الاجتماعية في سبيل التخفيف عن النزلاء وذويهم.

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