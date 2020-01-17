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القبض على مسافر خبأ 200 عقرب حي في حقيبته

17 كانون ثاني / يناير 2020 05:06

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ألقت سلطات أمن المطار في سريلانكا، القبض على مسافر صيني حاول تهريب 200 عقرب حي.

وقال المتحدث باسم جمارك سريلانكا، سونيل جاياراثنا، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرجل صاحب الـ30 عاما كان متوجها إلى مدينة غوانزو في جنوب الصين من مطار باندارنيك الدولي في مدينة كولمبو، عندما اكتشفت السلطات العقارب الحية في حقيبته.

وأظهرت صور العقارب معبأة داخل سبعة صناديق بلاستيكية، وتم جمعها من عدة مناطق في سريلانكا.

وأطلقت السلطات سراح الرجل بعد أن دفع غرامة قدرها 100 ألف روبية سريلانكية، بما يعادل 552 دولارا أمريكيا.

يذكر أنه يتم استخدام العقارب في الطب الصيني الشعبي، حيث يزعم ممارسوه أن سمها قادر على المساعدة في تخفيف آلام العضلات والأعصاب.

وتعد سريلانكا موطنا للعديد من الحيوانات البرية، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف مسافر وهو يحاول تهريب حيوانات حية.

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