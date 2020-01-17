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"سبوتيفاي" تطلق خدمة موسيقية للكلاب الوحيدة في المنزل

17 كانون ثاني / يناير 2020 05:12

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أطلقت شركة "سبوتيفاي" للبث الصوتي والموسيقى عبر الإنترنت، العديد من القوائم الموسيقية المخصصة للكلاب، كي تستمع إليها أثناء غياب أصحابها عن المنزل.

اتخذت الشركة هذا القرار بعد نتائج استبيان أوضحت أن نحو 74 في المئة من أصحاب الحيوانات الأليفة في بريطانيا يشغلون موسيقى لحيواناتهم.

وقالت شركة "سبوتيفاي" (spotify)، إنها أطلقت قائمة تسجيلات صوتية تشمل موسيقى هادئة و"عبارات تدليل" وقصصا ورسائل طمأنة يرويها ممثلون، لتخفيف توتر الكلاب المتروكة بمفردها في المنزل، كما أطلقت الشركة دعاية للخدمة، حظيت بآلاف المشاهدات.

وتوفر الشركة قوائم الموسيقى الموجهة للكلاب مقاطع مختارة لتتماشى مع سمات الحيوان، وبحسب "سبوتيفاي" فإن مسحا كشف أن واحدا من كل أربعة من أصحاب الحيوانات الأليفة يشغل موسيقى للحيوانات لمؤانستها خلال فترة غيابه، في حين أشار 42 في المئة منهم إلى أن حيواناتهم تفضل نوعا معينا من الموسيقى.

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