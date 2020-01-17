إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي و"المطاطي" والغاز المسيل للدموع صوبهم.

وكان عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب شاركوا في المسيرة، ورددوا الشعارات والهتافات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.