مانشستر سيتي يستضيف كريستال بالاس

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي حيث يسعى السيتى لتعزيز موقعه في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ61 نقطة حيث يحتل الفريق حاليا مركز الوصافة برصيد 47 نقطة ويطارده ليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة والذى سيواجه بيرنلي غدا، ويدخل كريستال بالاس المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم منتشيا بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب أستون فيلا في الجولة الماضية بنتيجة 6-1 في مباراة شهدت تألق سيرجيو أجويرو الذى سجل هاتريك وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للهاتريك في تاريخ البريميرليج، وقائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة أيضًا.

أكد الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى أنه كان على علم بالحفل الذى حضره لاعبى فريقه عقب الفوز على أستون فيلا 6-1 فى الجولة الماضية من الدورى الإنجليزى، وقال المدرب الإسبانى في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "حفل ما بعد مباراة أستون ڤيلا؟ أعلم عنه بالطبع، عندما يسمح الوقت نتناول العشاء معًا، ربما فى المطاعم أو المنازل، هذا أمر رائع."

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نجوم مانشستر سيتي أقاموا حفل جنسي مع 22 عارضة أزياء إيطالية عقب الفوز على أستون فيلا الأسبوع الماضي بنتيجة 6-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث جوارديولا عن مواجهة كريستال بالاس في المؤتمر الصحفي الذى عقده أمس وقال: "المباراة ستكون قوية خاصة وأننا نواجه فريقًا يمتلك إمكانيات كبيرة ومدرب مخضرم مثل روي هودجسون."

وعن مدرب كريستال بالاس قال جوارديولا :"استمرار روي هودجسون فى التدريب؟ هذا رائع له، ربما لإنه يشعر بملل البقاء فى المنزل، تريد أمر مختلف، منافسين، مباريات، لهذا هو و المُدرّبين الكبار مازالوا فى العمل."

وعن تألق رياض محرز مؤخرًا قال: "رياض محرز يقدّم أفضل أداء له منذ وصوله إلى مانشستر سيتى، لإنه يلعب بإنتظام، كل لاعب يريد الشعور بالمباريات، هو يقدّم أداء رائع، حاسم أمام المرمى، لدى دائمًا شعور إنه سيسجّل عندما تتاح له فرصه".

وتابع جوارديولا قائلا ":ليروى سانى مازال لم يتدرّب معنا، لكنه يتحسّن و إيمريك لابورت قام بأسبوع تدريب آخر معنا، الجميع جاهز بإستثناء ليروى سانى و ولابورت، الأخير لن يكون معنا غدًا."

واختتم جوارديولا قائلا :"أعتقد إننا نقدّم موسم جيد، بالطبع إفتقدنا الإستمراريه فى البدايه، لكن فى العمل نحن نقوم بعمل جيد، بإستثناء إذا قرر مانشستر سيتى إقالتى، أنا هنا الموسم القادم، 100% أنا هنا الموسم المقبل 100%."

وفي باقي مباريات اليوم يلتقي كل من واتفورد ضد توتنهام في الثانية والنصف عصرًا، و5 مباريات أخرى في الخامسة بخلاف مانشستر سيتي وكريستال بالاس تجمع أرسنال مع شيفيلد يونايتد وبرايتون مع أستون فيلا ووست هام ضد إيفرتون ونورويتش مع بورنموث وساوثهامبتون ضد وولفرهامبتون، ثم نيوكاسل ضد تشيلسي في السابعة والنصف، وتختتم الأحد بمباراتي بيرنلي ضد ليستر سيتي ومباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد.