يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية في الخامسة عصر اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني حيث يسعى الملكى للانفراد بصدارة جدول ترتيب الليجا ولو بشكل مؤقت حيث يتقاسم الصدارة مع برشلونة برصيد 40 نقطة، قبل أن يلتقى البلوجرانا مع غرناطة غدا، وعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى تدريبات ريال مدريد أول أمس الخميس بعد غيابه عن بطولة كأس السوبر الإسباني بسبب الإصابة، وتعرض بنزيما لإصابة عضلية في التدريب الأخير قبل سفر الفريق إلى المملكة العربية السعودية، وتوقع الأطباء أن يغيب عن الفريق لمدة 10 أيام إلى أسبوعين، وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فقد شارك بنزيما في جزء من تدريبات ريال مدريد الجماعية وأوضحت الصحيفة أن مشاركة بنزيما في جزء من الحصة التدريبية الجماعية يعطي مؤشراً إيجابياً لإمكانية لحاقه بمباراة إشبيلية اليوم.

موعد مباراة الريال ضد إشبيلية فى الدورى الإسبانى

كما تلقى زيدان مدرب ريال مدريد خبراً ساراً آخر بعودة لوكا يوفيتش إلى التدريبات الجماعية وبنسبة كبيرة لن يغامر زيدان بالدفع بكريم بنزيما أمام الفريق الأندلسي حتى لو تعافى من الإصابة بشكل كامل، وسيعتمد على يوفيتش في التشكيلة الأساسية، وربما يتم إشراك المهاجم الفرنسي كبديل في الشوط الثاني.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة اليوم بالتشكيل التالي: كورتوا؛ كارفخال، فاران، راموس، ميندي، مودريتش، كاسيميرو، كروس؛ بيل، يوفيتش، إيسكو.

مباراة الريال ضد إشبيلية فى الدورى الإسبانى

وأثبت دفاع ريال مدريد كفاءته هذا الموسم، بعدما استقبل 12 هدفاً فقط، ليكون دفاع الريال هو الأقوى في هذا الموسم في الدوريات الخمس الكُبرى، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، ولعب كل منهما 19 مُباراة في الدوري الإسباني، ويأتي من بعدهما دفاع ليفربول الذي تلقت شباكهم 14 هدفاً ولكن في 21 مُباراة، ثم إنتر ميلان الذى لم يستقبل سوى 16 مرة في 19 مُباراة بالدوري الإيطال، ويعد بوروسيا مونشنجلادباخ هو أقوى دفاع في الدوري الألماني حيث تلقت شباكهم 18 هدفاً فقط في 17 مُباراة، فيما تلقت شباك باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 14 هدفاً في 20 مُباراة.

من ناحية أخرى، يستعد الدولى المغربى يوسف النصيري لتسجيل ظهوره الأول مع إشبيلية الذى تعاقد معه الخميس الماضي مقابل 20 مليون يورو قادما من ليجانيس لمدة 5 سنوات ونصف تنتهى في يونيو 2025، وذلك بعدما سجل صاحب الـ22 سنة 15 هدفا في 53 مباراة لعبها بقميص ليجانيس، منذ انتقاله للفريق قادماً من مالاجا بـ6 مليون يورو في 2018.