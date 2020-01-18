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إنتر ميلان يجدد اهتمامه بضم مودريتش من ريال مدريد

18 كانون ثاني / يناير 2020 08:56

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن عودة اهتمام نادى إنتر ميلان الإيطالي، بضم النجم الكرواتى لوكا مودريتش، صانع ألعاب فريق ريال مدريد، خلال الصيف المقبل، خاصة وأن عقده ينتهى مع العملاق الإسباني، بنهاية الموسم الجارى.

ذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن إنتر ميلان، سيحاول إقناع موريتش، بالإنضمام إلى صفوف النيراتزورى، خلال انتقالات الصيف المقبل، فى صفقة انتقال حر، خاصة وأن ريال مدريد، لم يجدد عقده حتى الأن.

أضافت الصحيفة أن النجم الكرواتى صاحب الـ34 عاما، كان يرغب فى خوض تجربة جديدة الصيف الماضى، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى العالم 2018، مع إنتر ميلان، إلا أن مسئولى ريال مدريد، تمسكوا ببقاء مودريتش مع الفريق.

ويقضى مودريتش موسمه الثامن مع ريال مدريد، بعدما انضم عام 2012، قادما من فريق توتنهام الإنجليزي، وخاض مع الملكى، 323 مباراة فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 22 هدفا، وتوج بـ16 لقبا.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثانى، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 40 نقطة، متساويا مع برشلونة المتصدر، بفارق الأهداف.

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