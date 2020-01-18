تمارين منزلية للحد من مشكلة تصلب معصم اليد فى الشتاء



المعصم هو واحد من أكثر المفاصل تعقيدا في الجسم، فغالبًا ما يعاني الأشخاص من تصلب المعصم، خاصةً في فصل الشتاء، حيث يتكون المعصم من 8 عظام، مع وجود الرباط والأوتار، وفي بعض الأحيان، يبدأ التقلص في فواصل الغضاريف، مما يؤدي تدريجياً إلى ظهور حالة مؤلمة. في الحالات الشديدة ، يتحول إلى التهاب المفاصل.



يمكن أن يكون هناك أسباب مختلفة لهذا مثل التواء ، الكسر ، متلازمة النفق الرسغي ، متلازمة التقاطع، ولكن وفقا لتقرير موقع "health" يمكن أن تساعدك التمارين التالية على منع نفسك من الإصابات الدائمة في المعصم.

ضغط كرة التنس:

هذا هو التمرين الأكثر ملاءمة الذى يكون عبارة عن ضغط على مرة صغيرة ولكن ليس بشكل شديد يسبب الألم، لمدة 10-15 ثانية.

مد الكتف للأعلى :

مد ذراعك مع كفك في مواجهة السقف، ثم مدّ كفك نحو الأرض واستمر لمدة 10 إلى 30 ثانية.

امتداد المعصم:

ضع ذراعك على الطاولة فوق وسادة محشوة، ثم حرك معصمك لأعلى ولأسفل بينما لا تزال يدك على الوسادة .



تعليق المعصم:

حافظ على ذراعك على 90 درجة مع كوعك، ويجب أن تكون ذراعك متجهة لأسفل. الآن لتحريك راحة يدك ، ثم مرة أخرى إلى أسفل، استرخى وكرر التمرين 5 مرات.



على الرغم من أن هذه التمارين ستساعد الشخص على الشعور بالتحسن في حالة إصابة الرسغ ، إلا أن هناك بعض العوامل الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار، فيمكن أن يكون نوع الطعام الذي تتناوله أو وضعك أو تمرينات خاطئة مساهماً كبيراً في إصابات الرسغ.



الإجراءات الوقائية الأخرى لتسريع عملية الشفاء



ارتد سوارًا معصمًا ليلا:

حزام المعصم سيبقي العظام مستقيمة، لكن يجب على المرء أن يضع في اعتباره حقيقة أن عصابة معصمك لا ينبغي أن تكون ضيقة للغاية، لكى لا تتسبب فى ضيق الدورة الدموية، فقد يؤدي فقدان الدورة الدموية إلى تلف الخلايا بشكل دائم.



استخدم وسادة التدفئة:

استخدم وسادة التدفئة على يدك على الأقل لمدة 20 دقيقة في اليوم ، وهذا سيعمل ضد الألم، فيمكنك الاستمرار في استخدام كيس الحرارة حتى تتخلص من تصلب المعصم.



تحقق من نقص فيتامين ب 12:

يمكن أن يكون فيتامين ب 12 هو السبب الحقيقي وراء ألم معصمك،لك لأن نقص فيتامين ب 12 يسبب متلازمة النفق الرسغي.



استخدم ملح إبسوم:

ملح إبسوم مرخٍ للعضلات وله خصائص مضادة للالتهابات، فقط انقع يدك في ماء فاتر مع ملعقة من ملح إبسوم ، لمدة 20-25 دقيقة. هذا يمكن أن يساعد في تقليل تصلب في المعصم إلى حد كبير.