كيف تتعامل مع إصابات العين؟.

إصابات العيون متعدده ويمكن أن تكون خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل فورى وعاجل.

و تتضرر العيون من مواد كيميائية صلبة أو سائلة أو مسحوق أو الهباء الجوي، من المرجح أن تكون الإصابات الكيميائية التي تحدث في المنزل ناجمة عن الصابون والمطهرات والمذيبات ومستحضرات التجميل والأمونيا ومنتجات التبييض، في البيئات الزراعية ، يمكن أن تتسبب الأسمدة أو المبيدات الحشرية في تلف العين، في الصناعة ، يمكن للعديد من المواد الكيميائية والمذيبات المهيجة أن تصيب العين.

إصابة العين الكيميائية هي حالة طارئة، يمكن أن يحدث الضرر في غضون دقيقة إلى خمس دقائق، ومع ذلك ، في معظم الوقت ، تتسبب المواد الكيميائية التي تتلامس مع العين فقط في تلف السطح وعدم فقدان الرؤية، المواد الكيميائية الكاوية تسبب أسوأ الضرر، وتشمل هذه الأمونيا ومنظفات الصرف الصحي ومنظفات غسل الصحون الأوتوماتيكية ومنظفات الأفران.

تشمل الأعراض:



إحساس حارق في العين بعد التعرض لمادة كيميائية، تمزيق مفر، ألم، احمرار على سطح العين والجفن، عدم وضوح الرؤية .

التشخيص



بعد شطف عينيك تمامًا ، سيقوم طبيبك بقياس درجة الحموضة للدموع في عينك للتأكد من غسل المواد الكيميائية بها، بعد ذلك سوف يقوم طبيبك بفحص عينيك بحثًا عن الضرر واختبار رؤيتك باستخدام مخطط العين.

عادة ، يمكن للطبيب رؤية من الداخل باستخدام منظار العين المحمولة باليد، ومع ذلك ، بعد الإصابات الكيميائية ، يمكن أن تظهر منطقة ضبابية بيضاء في الجزء الصافي من القرنية. هذا يمكن أن يحجب الرؤية الواضحة .

يعتمد طول الفترة الزمنية الأخيرة للأعراض على نوع المادة الكيميائية والكمية التي حصلت عليها في العين.

طرق الوقايه من إصابات العين

إذا تعرضت عينك لمواد كيميائية ، فإن الطريقة الأكثر أهمية التي يمكنك بها الحد من الضرر هي البدء في غسل العين بالماء على الفور، استخدام تيار قوي ثابت من المياه النظيفة، يجب الذهاب إلى الطبيب فورا.

إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة ، فلا تحاول إزالتها قبل غسل عينيك، إذا كانت العدسة لا تزال في عينيك بعد عدة دقائق من التنظيف بالماء ، يجب أن تحاول إزالتها، لا تفرك عينيك ، حتى بعد غسلها بالماء.