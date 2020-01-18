الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة حتى الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وأوضحت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الاثنين المقبل، غائماً وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خاصة أيام السبت والأحد والإثنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات.