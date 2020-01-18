اتفاق مبدئي بين أسرى "عوفر" وإدارة السجون بشأن الأسرى الأطفال

رام الله – الرأي:

قال نادي الأسير، إن اتفاقاً مبدئياً جرى بين الأسرى في معتقل "عوفر" وإدارة سجون الاحتلال، يتضمن نقل اثنين من ممثلي الأطفال من "عوفر" إلى "الدامون" في أقصى حد يوم الأحد المقبل.

وأضاف النادي في بيان له، اليوم الجمعة، أنه وخلال أسبوع سيتم تجهيز غرفة للممثلين بحيث يتواجدوا مع الأطفال الأسرى كما كان قائماً في سجن "عوفر".

وأوضح أنه خلال الفترة المؤقتة ولحين نقل الممثلين وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في قسم الأطفال الأسرى، فإنه سيتم السماح للمثلين المنقولين التواجد بشكل مبدئي لمدة عشر ساعات خلال النهار.

ولفت نادي الأسير إلى أن استمرار مسار الاتفاق المبدئي، مرهون بتنفيذ إدارة سجون الاحتلال الخطوة النهائية بنقل الممثلين، وعودة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، بحيث يدير الممثلون نظام حياة الأطفال الأسرى في سجن "الدامون".

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال نقلت (33) أسيرا من الأطفال، في خطوة مفاجئة من سجن "عوفر" إلى "الدامون" دون ممثليهم، الأمر الذي اعتبره الأسرى تحول خطير في هذه القضية، ومحاولة للاستفراد بالأطفال، وتهديد مصيرهم، وسلب أحد أهم مُنجزات الأسرى التاريخية.

يُشار إلى أن عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال قرابة (200) طفل موزعين على سجون "عوفر، الدامون، ومجدو".