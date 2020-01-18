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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2392 ) السبت 18/1/2020

أخبار فلسطينية﻿

قوات الشرطة الإسرائيلية تعتدي على المصلين في الأقصى

70 % من أسر غزة محرومة من الأمن الغذائي بسبب الحصار

هنية: تحرير الأسرى من أهم أولوياتنا

مالية غزة تكشف لـ "القدس" كمية غاز الطهي المصري التي دخلت

زراعة غزة ترفض الادعاءات الإسرائيلية بخصوص عملية رش المبيدات

الاحتلال يسمح لزوجة مروان البرغوثي بزيارته بعد منعها 33 شهراً

«أونروا» تتوقع عاماً صعباً بسبب «إسرائيل»

أخبار إسرائيلية

اخبار دولية

برلمانية فنلندية تحاول كسر الحصار بتخريب الجدار حول

جواتيمالا: السفارة بالقدس ستبقى «مهما حصل»

الأولمبية الدولية": إيران ستنهي مقاطعة الرياضيين الإسرائيليين

خامنئي: كل الشعوب تتحمل مسؤولية الوصول لتحرير فلسطين

أخبار عربية

ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الأردن ضد الغاز الإسرائيلي

دمشق: احياء ذكرى انطلاقة الثورة الـ55

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الصحف العربية

القدس العربي

إصابات في اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى فجرا- (صور وفيديوهات)

اتفاق مبدئي بين أسرى “عوفر” وسلطات الاحتلال لإنهاء مأساة الأطفال

صور مسربة من سجون الاحتلال الإسرائيلي تظهر آثار التعذيب على جسد أسير فلسطيني

فلسطين تشهد تحركات دبلوماسية عالية المستوى وتستضيف بوتين وماكرون… والبحث يشمل الاستيطان والاعتداء…

الفلسطينيون يصعّدون ضد الاستيطان والتهويد… والاحتلال يعتدي على مصلّي «الفجر العظيم» في الأقصى

حكومة الاحتلال تفتتح العام الجديد بخطط استيطان واسعة وتبدأ بتطبيق قرارات الضم وتصادر…

حماس ترد على قصف غزة: الاحتلال إلى زوال.. ومسؤول إسرائيلي يتوعد بتصعيد الضربات…

الشرق الاوسط

برلمانية فنلندية تحاول كسر الحصار بتخريب الجدار حول

ورش «المناظرات» بين الشباب الفلسطيني لتجاوز الانقسام السياسي

الخليج الإماراتية

«أونروا» تتوقع عاماً صعباً بسبب «إسرائيل»

الاحتلال يستدعي شاباً تسبب له في إعاقات دائمة للتحقيق

مصطفى البرغوثي: الاحتلال تجاوز كل الحدود في ممارسة التعذيب واعتقال الأطفال

إصابات بالاختناق في مخيم العروب شمال الخليل

"حوش النيرسات" ... معلم اثري يتهدده الانهيار

السجن الفعلي وغرامة بحق فتى مقدسي

الافراج عن 3 معتقلين من غزة ومخيم جنين

الكنيسة الأرمنية تبدأ احتفالاتها غدا بعيدي الميلاد والغطاس

الخضري: انعدام الأمن الغذائي يطال أكثر من 70% من الأسر في غزة

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الأونروا تعد خطة استراتيجية لمدة 10سنوات

جيش الاحتلال يدخل سرباً ثانياً من مقاتلات "أف 35 أي" إلى الخدمة

فتوح يتسلم مهام عمله رئيسا لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير

الرئيس يستقبل وفد نقابة الأطباء ونقيبي التمريض والمهن المساندة

الأيام

الاحتلال يقتحم مخيم العروب وإصابات بالاختناق

اتفاق مبدئي على نقل ممثلي الأسرى الأطفال إلى "الدامون"

وكالة صفا

هنية يهنئ أبو جزر بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

خبير زراعي يفند ادعاءات "المنسق" حول جريمة رش المبيدات شرق القطاع

الاحتلال يعتقل شابًا بالقدس ويبعد آخرين عن الأقصى

مركز: 200 حالة اعتقال منذ بداية العام

شخصيات مقدسية تحذر من مغبة استمرار الاعتداء على المصلين بالأقصى

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا

العثور على بالونات مرتبطة بجسم متفجر على ساحل أسدود

الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان بالقدس المحتلة

جنرال إسرائيلي : استراتيجيتنا هي استمرار الفصل بين غزة والضفة

غانتس : نتنياهو لا يصلح لرئاسة حكومة إسرائيل

الاحتلال يهدد إطلاق البالونات المفخخة من غزة سيؤدي لاتخاذ اجراءات جديدة.. منها وقف حركة الصيادين

قائد سابق للاستخبارات الإسرائيلية يشن هجوما لاذعا على قطر ويدعو لطردها من غزة!

معاريف: أبو مازن ما زال يُعتبر جهاز الأمن ورقة هامة وحماس ستتراجع عدة خطوات للوراء بالأشهر القريبة!

جمعية الأنصار تعلن موعد صرف المساعدات المالية لذوي شهداء "انتفاضة الأقصى"

محميات الاحتلال الطبيعية: مظلة استعمارية لمحاربة الوجود الفلسطيني

صور مسربة من سجون الاحتلال تظهر التعذيب الذي تعرض له الأسير وليد حناتشة

وكالة وفا

الكيلة: تبرع الرئيس السخي سيخفف الأعباء علينا وسيساه..

بيت فجار يعتلي صدارة الدرجة الثانية مؤقتا بعد فوزه ع..

معايعة: الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة وتشجيع ا..

استقبلها الرئيس: وزيرة الصحة تبلغ سيادته بوصول الأجه..

حدث في مثل هذا اليوم

18 كانون ثاني (يناير)

1991م عملية استشهادية جديدة في منطقة الخضيرة في قاعة اجتماعات تسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وعشرات الجرحى وحركة المقاومة الإسلامية حماس تتبنى العملية.

1989م الشهيد طلال قويدر يقتل 3 من حرس الحدود الإسرائيليين بالسكين قبل أن يستشهد، ثارا لشهداء مسجد الرضوان.

1976م قاضية إسرائيلية تصدر قراراً يسمح لليهود بأداء طقوسهم التوراتية داخل الحرم القدسي الشريف.

1974م رئيسا الأركان في مصر وإسرائيل يوقعان اتفاقية فصل القوات عند الكيلو 101. بدأت المفاوضات في الحادي والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1973 في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدعوة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وقد عُقِدَ مؤتمر جنيف بناء على قرار مجلس الأمن رقم 338، ووافقت الأردن ومصر على المشاركة شريطة الالتزام بعدم إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

1972م انعقاد المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرون في القدس المحتلة، وهو أول مؤتمر يعقد منذ عام 1946 بعد إجراء انتخابات مباشرة داخل الحركة الصهيونية تنفيذا لقرارات المؤتمر السابق، وكانت أبرز القضايا التي بحثها، مشكلة من هو اليهودي والولاء المزدوج والعلاقة بين "إسرائيل" ويهود العالم والهجرة والاستيطان الاستيعاب وإقامة المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة والقطاع.