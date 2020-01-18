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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2392 ) السبت 18/1/2020
أخبار فلسطينية
قوات الشرطة الإسرائيلية تعتدي على المصلين في الأقصى
70 % من أسر غزة محرومة من الأمن الغذائي بسبب الحصار
الآلاف يشاركون.. والاحتلال يعتدي على مصلي “فجر الكرامة” بالمسجد الأقصى
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المسجد الأقصى
هنية: تحرير الأسرى من أهم أولوياتنا
خاص الخطيب: صلاة "الفجر العظيم" لتحريك الشعوب نحو القدس والأقصى
مالية غزة تكشف لـ "القدس" كمية غاز الطهي المصري التي دخلت
زراعة غزة ترفض الادعاءات الإسرائيلية بخصوص عملية رش المبيدات
الاحتلال يسمح لزوجة مروان البرغوثي بزيارته بعد منعها 33 شهراً
عريقات يحذر الاحتلال من ضم الاغوار لدعاية انتخابية
«أونروا» تتوقع عاماً صعباً بسبب «إسرائيل»
أخبار إسرائيلية
ارتفاع في نسبة الإسرائيليين الرافضين منح نتنياهو حصانة
مراقبون يتوقعون فشل الانتخابات الإسرائيلية الثالثة بتشكيل حكومة
»ديختر: إطلاق البالونات من غزة اعتداء إرهابي
غانتس يخشى إعلان صفقة القرن عشية الانتخابات
إسرائيل مطمئنة على التطبيع مع البحرين رغم إقالة وزير الخارجية "بصورة مفاجئة"
أحزاب إسرائيلية ستقدم طلبا لاستبعاد مرشحة من القائمة "المشتركة"
آفي ديختر: فرصة الحل السياسي مع غزة تشبه فوز "إسرائيل" بكأس العالم
اخبار دولية
برلمانية فنلندية تحاول كسر الحصار بتخريب الجدار حول
جواتيمالا: السفارة بالقدس ستبقى «مهما حصل»
الأولمبية الدولية": إيران ستنهي مقاطعة الرياضيين الإسرائيليين
خامنئي: كل الشعوب تتحمل مسؤولية الوصول لتحرير فلسطين
وفاة الناشط الإسلامي يوسف ديدات متأثرًا بجراحه
مسؤول أمريكي يكشف سبب عدم الاعلان عن اصابات في القصف الايراني
أخبار عربية
ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الأردن ضد الغاز الإسرائيلي
دمشق: احياء ذكرى انطلاقة الثورة الـ55
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابات في اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى فجرا- (صور وفيديوهات)
اتفاق مبدئي بين أسرى “عوفر” وسلطات الاحتلال لإنهاء مأساة الأطفال
صور مسربة من سجون الاحتلال الإسرائيلي تظهر آثار التعذيب على جسد أسير فلسطيني
فلسطين تشهد تحركات دبلوماسية عالية المستوى وتستضيف بوتين وماكرون… والبحث يشمل الاستيطان والاعتداء…
الفلسطينيون يصعّدون ضد الاستيطان والتهويد… والاحتلال يعتدي على مصلّي «الفجر العظيم» في الأقصى
حكومة الاحتلال تفتتح العام الجديد بخطط استيطان واسعة وتبدأ بتطبيق قرارات الضم وتصادر…
حماس ترد على قصف غزة: الاحتلال إلى زوال.. ومسؤول إسرائيلي يتوعد بتصعيد الضربات…
الشرق الاوسط
برلمانية فنلندية تحاول كسر الحصار بتخريب الجدار حول
ورش «المناظرات» بين الشباب الفلسطيني لتجاوز الانقسام السياسي
الخليج الإماراتية
«أونروا» تتوقع عاماً صعباً بسبب «إسرائيل»
الاحتلال يستدعي شاباً تسبب له في إعاقات دائمة للتحقيق
الأهرام المصرية
طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا شمال قطاع غزة
الشروق المصرية
استئناف إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
الغد الأردنية
فيسبوك يحظر شركة إسرائيلية “تغسل أدمغة المستخدمين”
الآلاف يشاركون.. والاحتلال يعتدي على مصلي “فجر الكرامة” بالمسجد الأقصى
مع عدم وجود نهاية للاحتلال في الأفق، تتكاثر الجهود غير الفعالة لمعاقبة إسرائيل
الشرق القطرية
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المسجد الأقصى
إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
من يحمي الطالب "أبو عليا" من تغول أمن السلطة؟
تقرير برقين .. قبور مفتوحة تنتظر عودة أصحابها "المجمَّدين"
اختبارات خاصة للاعبي القوى في غزة
الداخلية بغزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأحد
ممثل حماس بلبنان يبحث مع مدير "أونروا" أوضاع اللاجئين
القدس المحلية
مصطفى البرغوثي: الاحتلال تجاوز كل الحدود في ممارسة التعذيب واعتقال الأطفال
إصابات بالاختناق في مخيم العروب شمال الخليل
200 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال منذ بداية العام
"حوش النيرسات" ... معلم اثري يتهدده الانهيار
السجن الفعلي وغرامة بحق فتى مقدسي
الافراج عن 3 معتقلين من غزة ومخيم جنين
الكنيسة الأرمنية تبدأ احتفالاتها غدا بعيدي الميلاد والغطاس
الخضري: انعدام الأمن الغذائي يطال أكثر من 70% من الأسر في غزة
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
الأونروا تعد خطة استراتيجية لمدة 10سنوات
العثور على جثة مواطن في غزة
جيش الاحتلال يدخل سرباً ثانياً من مقاتلات "أف 35 أي" إلى الخدمة
الحياة الجديدة
30 قائمة تخوض انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي في آذار المقبل
فتوح يتسلم مهام عمله رئيسا لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير
الرئيس يستقبل وفد نقابة الأطباء ونقيبي التمريض والمهن المساندة
الأيام
الاحتلال يقتحم مخيم العروب وإصابات بالاختناق
اتفاق مبدئي على نقل ممثلي الأسرى الأطفال إلى "الدامون"
وكالة صفا
هنية يهنئ أبو جزر بالإفراج عنه من سجون الاحتلال
خبير زراعي يفند ادعاءات "المنسق" حول جريمة رش المبيدات شرق القطاع
الاحتلال يعتقل شابًا بالقدس ويبعد آخرين عن الأقصى
مركز: 200 حالة اعتقال منذ بداية العام
شخصيات مقدسية تحذر من مغبة استمرار الاعتداء على المصلين بالأقصى
الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا
العثور على بالونات مرتبطة بجسم متفجر على ساحل أسدود
الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان بالقدس المحتلة
وكالة الرأي الفلسطينية
ثاني أقدم أسير في العالم يدخل عامه الـ38 في الاعتقال
ضابط إسرائيلي سابق: قوات الجيش البرية غير فعالة
فتح: اقتحام الأقصى استباحة للمقدسات بغطاء أميركي
المدهون يلتقى بالاسير المحرر أبو جزر لتهنئته بالافراج عنه
فلسطين اليوم
صحيفة :الفصائل ترفض منح "اسرائيل" مزيداً من الوقت..تفاصيل حول الأزمة والمطالب
"اسرائيل" تهدد الفصائل اذا لم توقف البالونات الحارقة
اعتقال 200 فلسطيني منذ بداية العام بينهم 21 طفلاً
تقرير: قراصة صينيون يسرقون بيانات القبة الحديدية "الإسرائيلية"
سما نيوز
جنرال إسرائيلي : استراتيجيتنا هي استمرار الفصل بين غزة والضفة
غانتس : نتنياهو لا يصلح لرئاسة حكومة إسرائيل
الاحتلال يهدد إطلاق البالونات المفخخة من غزة سيؤدي لاتخاذ اجراءات جديدة.. منها وقف حركة الصيادين
قائد سابق للاستخبارات الإسرائيلية يشن هجوما لاذعا على قطر ويدعو لطردها من غزة!
معاريف: أبو مازن ما زال يُعتبر جهاز الأمن ورقة هامة وحماس ستتراجع عدة خطوات للوراء بالأشهر القريبة!
جمعية الأنصار تعلن موعد صرف المساعدات المالية لذوي شهداء "انتفاضة الأقصى"
الاحتلال يحتجز طفلا من عانين غرب جنين
كهرباء غزة تقدم ارشادات مهمة خلال المنخفض الجوي
عرب 48
محميات الاحتلال الطبيعية: مظلة استعمارية لمحاربة الوجود الفلسطيني
صور مسربة من سجون الاحتلال تظهر التعذيب الذي تعرض له الأسير وليد حناتشة
وكالة وفا
الكيلة: تبرع الرئيس السخي سيخفف الأعباء علينا وسيساه..
بيت فجار يعتلي صدارة الدرجة الثانية مؤقتا بعد فوزه ع..
معايعة: الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة وتشجيع ا..
استقبلها الرئيس: وزيرة الصحة تبلغ سيادته بوصول الأجه..
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 كانون ثاني (يناير)
- 1991م عملية استشهادية جديدة في منطقة الخضيرة في قاعة اجتماعات تسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وعشرات الجرحى وحركة المقاومة الإسلامية حماس تتبنى العملية.
- 1989م الشهيد طلال قويدر يقتل 3 من حرس الحدود الإسرائيليين بالسكين قبل أن يستشهد، ثارا لشهداء مسجد الرضوان.
- 1976م قاضية إسرائيلية تصدر قراراً يسمح لليهود بأداء طقوسهم التوراتية داخل الحرم القدسي الشريف.
- 1974م رئيسا الأركان في مصر وإسرائيل يوقعان اتفاقية فصل القوات عند الكيلو 101. بدأت المفاوضات في الحادي والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1973 في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدعوة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وقد عُقِدَ مؤتمر جنيف بناء على قرار مجلس الأمن رقم 338، ووافقت الأردن ومصر على المشاركة شريطة الالتزام بعدم إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
- 1972م انعقاد المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرون في القدس المحتلة، وهو أول مؤتمر يعقد منذ عام 1946 بعد إجراء انتخابات مباشرة داخل الحركة الصهيونية تنفيذا لقرارات المؤتمر السابق، وكانت أبرز القضايا التي بحثها، مشكلة من هو اليهودي والولاء المزدوج والعلاقة بين "إسرائيل" ويهود العالم والهجرة والاستيطان الاستيعاب وإقامة المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة والقطاع.
- 1948م سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مذبحة قرية منصورة الخيط في صفد، تنفيذا للاستراتيجية الصهيونية في احتلال المواقع المفصلية، حيث قامت مجموعات من عصابة الهاغاناه بالهجوم الوحشي على القرية المذكورة، وارتكبت مجزرة وحشية فيها لتهجير سكانها، وذلك نظرا لموقعها المفصلي الاستراتيجي القريب من صفد ونهر الأردن وطريق صفد- طبريا وبحيرة الحولة وسورية، وقد اعترف المؤرخ الصهيوني بني موريس بالمذبحة.