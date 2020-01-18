وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى حمد يستعرض أهم إنجازاته لعام 2019م وكالة الرأي الفلسطينية "الوحيدي"يفند الادعاءات الإسرائيلية حول عملية رش المبيدات شرق القطاع وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع (200) سلة خضار على فقراء غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2392 ) السبت 18/1/2020 وكالة الرأي الفلسطينية ثاني أقدم أسير في العالم يدخل عامه الـ38 في الاعتقال وكالة الرأي الفلسطينية اتفاق مبدئي بين أسرى "عوفر" وإدارة السجون بشأن الأسرى الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق في مخيم العروب شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة حتى الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية "الطفلة المعجزة".. دفنت في الجليد 18 ساعة وخرجت حية وكالة الرأي الفلسطينية “الإسمنت الحي” مادة جديدة تسمح للأبنية بترميم نفسها تلقائيا
أخبار » انشر خبراً

قوافل الخير توزع (200) سلة خضار على فقراء غزة

18 كانون ثاني / يناير 2020 10:45

1
1

غزة- الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير،  "سلال خضار" على عائلات فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة.

وقد استفاد من المشروع (200) أسرة فقيرة تم اختيارها من مناطق مختلفة في غزة بعد اقرار لجنة البحث الاجتماعي في الجمعية حاجتهم الماسة للمساعدة.

وضمت السلة الغذائية خضار متنوعة تم تسليمها للعائلات المحتاجة في أجواء من السعادة كونها تلبي الحاجات الأساسية والضرورية لهم.

بدوره، شكر مدير المشاريع الإغاثية في الجمعية الشيخ اشرف قزاعر أهل الخير على تبرعهم وتصدقهم للعائلات الفقيرة في القطاع عبر مشروع سلال الخضار والمشاريع الأخرى التي تنفذها الجمعية، داعياً أهل الخير الى بذل المزيد من العطاء لتخفيف معاناة كثير من العائلات المحتاجة خاصة في فصل الشتاء الذي تزداد فيه معاناة الفقراء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (200) سلة خضار على فقراء غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟