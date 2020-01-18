قوافل الخير توزع (200) سلة خضار على فقراء غزة

غزة- الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، "سلال خضار" على عائلات فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة.

وقد استفاد من المشروع (200) أسرة فقيرة تم اختيارها من مناطق مختلفة في غزة بعد اقرار لجنة البحث الاجتماعي في الجمعية حاجتهم الماسة للمساعدة.

وضمت السلة الغذائية خضار متنوعة تم تسليمها للعائلات المحتاجة في أجواء من السعادة كونها تلبي الحاجات الأساسية والضرورية لهم.

بدوره، شكر مدير المشاريع الإغاثية في الجمعية الشيخ اشرف قزاعر أهل الخير على تبرعهم وتصدقهم للعائلات الفقيرة في القطاع عبر مشروع سلال الخضار والمشاريع الأخرى التي تنفذها الجمعية، داعياً أهل الخير الى بذل المزيد من العطاء لتخفيف معاناة كثير من العائلات المحتاجة خاصة في فصل الشتاء الذي تزداد فيه معاناة الفقراء.