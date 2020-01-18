وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع (200) سلة خضار على فقراء غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2392 ) السبت 18/1/2020 وكالة الرأي الفلسطينية ثاني أقدم أسير في العالم يدخل عامه الـ38 في الاعتقال وكالة الرأي الفلسطينية اتفاق مبدئي بين أسرى "عوفر" وإدارة السجون بشأن الأسرى الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق في مخيم العروب شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة حتى الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية "الطفلة المعجزة".. دفنت في الجليد 18 ساعة وخرجت حية وكالة الرأي الفلسطينية “الإسمنت الحي” مادة جديدة تسمح للأبنية بترميم نفسها تلقائيا وكالة الرأي الفلسطينية هواوي تجد بديلاً عن خرائط غوغل لهواتفها وكالة الرأي الفلسطينية جوجل توجه ضربة قوية لتطبيقات فيس بوك
أخبار » الأخبار الحكومية

"الوحيدي"يفند الادعاءات الإسرائيلية حول عملية رش المبيدات شرق القطاع

18 كانون ثاني / يناير 2020 11:02

1
1

غزة- الرأي

رفض الخبير الزراعي ومدير عام التربة والري في وزارة الزراعة سابقاً  م. نزار الوحيدي ، الادعاءات الإسرائيلية التي تبرر عملية رش المبيدات الضارة على الشريط الحدودي شرق القطاع، والتي تكبد المزارعين خسائر فادحة، بسبب الضرر المتعمد الذي يلحقه الاحتلال بمزارعهم.

وقال  الوحيدى في مقاله  اصدرها رداً على ادعاءات (المنسق الإسرائيلي حول عملية الرش المتكررة) بأن رش المبيدات حقيقة معلومة لا يغطيها كذب المواقع الإسرائيلية، ولا يحجبها ولا يبررها عاقل أو منصف أو صاحب خلق، وهي تحدث كل عام بمعدل ثلاث مرات على أقل تقدير سنويا".

وأكد أن عملية رش المبيدات تتم في الخريف والشتاء والربع والصيف، وتستهدف أراضينا المزروعة وتتم قبل حصادها بفترات قليلة، وذكر أن حالات التسمم وخسارة المحصول موثقة في وزارات الصحة والزراعة والاقتصاد ولدى سلطة البيئة، وتعلمها مؤسسات دولية نشتكي لديها دائماً مثل الصليب الأحمر والفاو والصحة العالمية.

وشدد الوحيدي على ضرورة عدم الانسياق وراء الرواية الإسرائيلية مبيناً أن مصدر المعلومات الموثوق هو ما تنشره وزارة الزراعة في غزة، والذي يعتمده دائما إبراهيم القدرة، والذي يتحرى الدقة دائماً في كل ما ينشر عن الوزارة أو منها، مشيراً إلى أن الوزارة لديها الوثائق الرسمية وتصوير حي ومباشر من المواقع التي يتم فيها الرش، مؤكداً :"كثيراً ما رأيناها بأعيننا ورأينا المزارعين وهم يهربون من المواقع".

وتساءل: "لماذا يتم رش المبيدات بينما المحاصيل مزروعة في أرضنا أعني داخل السياج الذي يحاصر غزة؟ وكل المحاصيل المزروعة هي خضروات وحبوب لا يزيد ارتفاع أعلاها عن 50 سم، ولماذا يتم رش المبيدات فقط في الصباح وحين تكون الرياح متجهة من الشرق إلى الغرب لتضمن وصول جميع المبيدات إلى أرضنا وبيوتنا، ولا تصل إلى المزارع الاسرائيلية في الداخل؟".

كما تساءل "لماذا لا يتم إبلاغنا إن جاز لهم الرش عن طريق الصليب الأحمر وعن موعد ومكان وساعات الرش ونوع المبيد المستخدم والجرعة المضادة له وأثره البيئي؟، علماً بأنه يلوث البيئة ويقضي على الوجود النباتي والحيواني بالمنطقة، ويتسرب للخزان الجوفي الضحل في غزة، ويصل رذاذه إلى بيوت المواطنين القاطنين في المنطقة وأحيانا كثيرة رصدت قطرات رذاذ المبيد في خانيونس والوسطى والشجاعية وبيت حانون.

وحذر الوحيدي من أن ارتفاع نسبة السرطان في مناطق التماس المعرضة باستمرار للرش، مدعاة للشك في أن المبيدات هي السبب في ذلك.

وأوضح أن المنطقة المستهدفة تزيد مساحتها عن 25% من مساحة الأراضي الزراعية في غزة، وهذا يعني تهديداً مباشراً وخطيراً على الأمن الغذائي برمته، وهو مالا تقبله الأعراف والأخلاق أو القوانين العالمية والقيم الإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (200) سلة خضار على فقراء غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟