مستشفى حمد يستعرض أهم إنجازاته لعام 2019م

غزة- الرأي

أصدر مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة والممول من صندوق قطر للتنمية تقريراً بأهم إنجازاته في مجال خدمات التأهيل والأطراف الصناعية لعام 2019.

وقال المدير العام للمستشفى د. رأفت لبد " منذ بدء تشغيل المستشفى في 22 ابريل من العام 2019 تمكن المستشفى من تحقيق الاستجابة المثلى للمرضى من ذوي الإعاقات المختلفة من خلال تحسين حياتهم وإعادة دمجهم في المجتمع ليكونوا أشخاص منتجين وفاعلين "

وذكر د. لبد أن المستشفى استطاع خلال العام المنصرم تقديم خدماته لأكثر من 8300 مريض بواقع 53,688 ألف خدمة قدمتها الأقسام الرئيسية في المستشفى (قسم التأهيل الطبي ، قسم الأطراف الصناعية ، قسم السمع والتوازن)

وأضاف لبد أن أبرز الإنجازات تمثلت في تشغيل قسم الأطراف الصناعية حيث شكل عمله نقلة نوعية في هذا المجال في قطاع غزة من خلال تركيب أطراف الصناعية وفق المعايير الدولية لذوي البتر من كافة المستويات ومن كافة الأعمار إضافة الى تركيب الأجهزة التعويضية للمرضى المصابين بتقوسات العمود الفقري و الذين كانوا يضطرون للسفر للعلاج في الخارج .

وأضاف، كل ذلك لا يقل أهمية عن إنقاذ العديد من الأطفال من خطر الإعاقة السمعية من خلال إجراء عمليات زراعة القوقعة لأكثر من 60 طفل خلال العام المنصرم ليصبح إجمالي عمليات زراعة الوقعة 180 عملية إضافة الى متابعة وتركيب وبرمجة أجهزة السمع وتقديم العلاج التأهيلي المتدرج لهم من خلال قسم السمع والتوازن .

وتابع لبد ، وأيضا تم تقديم الخدمات التأهيلية الشاملة للعشرات من ذوي الاعاقات الادراكية والعصبية في قسم التأهيل المبيت والعيادات الخارجية واللذان يضمان أقسام (طب التأهيل وتمريض التأهيل قسم العلاج الطبيعي العلاج الوظيفي وقسم التخاطب والبلع وقسم الدعم النفسي والاجتماعي وأخصائي التغذية) ، حيث تعمل هذه الأقسام ضمن خطة شمولية ومتكاملة تضمن للمريض الاعتماد على نفسه في ممارسة أنشطة حياته اليومية .

وبين أن المستشفى عقد أيضاً ثلاثة اتفاقيات تعاون مشترك مع مؤسسات طبية وأكاديمية ذات علاقة في مجال التأهيل وذلك لتنظيم وتكامل وتطوير خدمة التأهيل المقدمة في قطاع غزة شملت اتفاقية تعاون مع ( مركز أطراف بلدية غزة - مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي - جامعة الأقصى( إضافة الى الاتفاقية التي تم عقدها بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية للتخفيف من معاناة المرضى المستفيدين من خدمات التصوير الطبقي والمقطعي وفق الآلية المتبعة مع وزارة الصحة.

وعلى صعيد اهتمام المستشفى بتطوير وتدريب الكادر الطبي استقبل المستشفى عددا من الوفود الطبية وأبرزها وفد وزارة الصحة القطرية والذي أشرف على تدريب الكوادر العاملة في المستشفى، الى جانب البدء في الإعداد لبرامج تعليمية متعلقة بالتأهيل بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية منها برنامج تعليمي لدرجة البكالوريوس بالعلاج الوظيفي مع الجامعة العربية الأمريكية في جنين ودبلوم متخصص في تمريض التأهيل مع الجامعة الإسلامية.

وقدم د. لبد باسم أبناء شعبنا الفلسطيني عامة وأهل قطاع غزة جزيل الشكر وبالغ العرفان لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر وشعب قطر أصحاب "أيادي الخير البيضاء"، والتي أبت إلا أن تقدم هذا العطاء منقطع النظير عبر صندوق قطر للتنمية والذي عزز من صمود أهل غزة وخفف من معاناتهم في ظل الحصار الخانق.