"المستشفى الجزائري" يُقدم أكثر من 8 آلاف خدمة طبية خلال 2019

غزة- الرأي

قدَّمت الأطقم الطبية في المستشفى الجزائري، التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس 8 ألف و264 خدمة خلال عام 2019 المنصرم.

بدوره، أوضح مدير المستشفى الجزائري العقيد وائل شقفة أن عدد جلسات العلاج الطبيعي خلال عام 2018 كانت 8317 وتم تقديم 6579 خدمة للمواطنين في عيادة الاسنان، و22044 في قسم المختبر و24617 خدمة في قسم التمريض وتم تقديم 8513 وصفات طبية وقدم قسم الاشعة خدمات لـ 8264 مواطن خلال العام المنصرم.

وقال إن الحالات تنوعت، بين مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.

وفي سياق متصل أشار العقيد وائل شقفة مدير المستشفى الجزائري أن الأطقم الطبية بالمستشفى استقبلت 62 ألف و351 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان محافظة خانيونس خلال عام 2019 الماضي.

وأوضح إلى أن قسم الباطنة استقبل 4728 حالة مرضية، في حين استقبل قسم الجلدية 2142 حالة، وعيادة الجراحة استقبلت 3009 حالة، بينما تعامل قسم العظام مع 6190 حالة، وقسم الأنف والأذن والحنجرة 3526 حالة، فيما استقبل قسم النساء والولادة 7575 حالة.

وأفاد شقفة أن قسم الأطفال استقبل 5765 حالة، وقسم العيون 3304 حالة، فيما استقبل قسم القلب والضغط 417 حالات، في حين استقبل قسم الصدرية 183 حالة، وقسم الأسنان 6008.

وبيَّن أن قسم الطب العام التابع للمستشفى قدَّم الخدمات الطبية لـ 11575 حالة، واستقبل قسم الاعصاب 2982 حالة وعدد حالات العالج الطبيعي 2131 حالة واستقبل قسم الاسعاف والطوارئ 887 حالة خلال العام الماضي و548 أخرى.

وعلى صعيد العمليات الجراحية أجرى القسم 325عملية جراحية تنوعت بين عمليات (244 عملية صغرى و57 عملية متوسطة و24 عملية كبرى.