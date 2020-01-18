للمرة الثالثة .. الاحتلال يغرق الأرضي الزراعية شرق الشجاعية

غزة – الرأي:

قالت وزارة الزراعة بغزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت سدود المياه، تجاه الأراضي الزراعية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكرت، في تصريح وصل "الرأي" ظهر السبت، أن هذه هي المرة الثالثة التي يقوم بالاحتلال بها بفتح السدود.

وبينت أن الاحتلال قام بفتح أربع عبارات مياه، بشكل أكبر من المرات السابقة التي أغرق بها الأراضي الزراعية.

وأصدرت وزارة الزراعة، في وفت سابق، تقديرا أوليا للأضرار والخسائر التي لحقت بأراضي المزارعين، نتيحة فتح سلطات الاحتلال الاسرائيلي، سدود وعبارات الأمطار في مناطق شرقى محافظتي غزة والشمال.

وذكرت الزراعة أن أضرارا كبيرة لحقت بمساحات حقول مفتوحة مزروعة بمختلف أنواع الخضروات، اضافة إلى خسائر في قطاعي الدواجن والنحل.

وأوضحت أن الأضرار الأولية التي لحقت بالقطاع الزراعي تقدر بأكثر من (500 ألف دولار)، نتيجة تعمد الاحتلال بشكل متكرر للمرة الثانية على التوالي فتح سدود مياه الأمطار خلال اسبوع، الأمر الذي أدي لغمر وانجراف للتربة في بعض المناطق، واتلاف كامل لمحاصيل كالبطاطس والبصل، بالإضافة للمحاصيل الحقلية المختلفة المزروعة في هذه الأراضي.