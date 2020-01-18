شهيد وإصابة خطيرة في انفجار جسم مشبوه شرق رفح

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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18 كانون ثاني / يناير 2020 04:46
غزة – الرأي:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد موادن وإصابة آخر شرق رفح.
وأكدت الوزارة في بيان لها استشهاد المواطن: "مهدي عيد عياد رميلات" "36 عامًا" وإصابة مواطن اخر بجراح خطيرة شرق رفح.
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نعم وبكل تأكيد
لا ، مطلقا لن تتم
لا أدري
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