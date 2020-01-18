وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ في بلدية غزة تعالج 110 إشارات خاصة بالمنخفض وكالة الرأي الفلسطينية فطر عيش الغراب إنتاج محلي من الألف إلى الياء وكالة الرأي الفلسطينية للمرة الثالثة .. الاحتلال يغرق الأرضي الزراعية شرق الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعزز قبضته على الأسرى بفتح سجون جديدة وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الأوروبي" الوفود الطبية تطور القدرات وتصقل الخبرات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية ماهي كميات الغاز التي دخلت لغزة والسعر النهائي للاسطوانة ؟ وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال سيدة بالقدس بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقدم أكثر من 8 آلاف خدمة طبية خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى حمد يستعرض أهم إنجازاته لعام 2019م وكالة الرأي الفلسطينية "الوحيدي"يفند الادعاءات الإسرائيلية حول عملية رش المبيدات شرق القطاع
أخبار » الأخبار الحكومية

شهيد وإصابة خطيرة في انفجار جسم مشبوه شرق رفح

18 كانون ثاني / يناير 2020 04:46

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد موادن وإصابة آخر شرق رفح.

وأكدت الوزارة في بيان لها استشهاد المواطن: "مهدي عيد عياد رميلات" "36 عامًا" وإصابة مواطن اخر بجراح خطيرة شرق رفح.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (200) سلة خضار على فقراء غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟