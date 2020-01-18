شهيد وإصابة خطيرة في انفجار جسم مشبوه شرق رفح

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد موادن وإصابة آخر شرق رفح.

وأكدت الوزارة في بيان لها استشهاد المواطن: "مهدي عيد عياد رميلات" "36 عامًا" وإصابة مواطن اخر بجراح خطيرة شرق رفح.