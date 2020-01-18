الطقس: أخر تحديثات المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يستمر تأثر الطقس غدا الأحد، بالمنخفض الجوي الماطر، إذ يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وتنبأت أن الطقس سيكون هذه الليلة غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما الاثنين فمن المتوقع أن يكون غائماً وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، قد حذرت المواطنين، أيام السبت والأحد والاثنين من خطر الفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وتشكل السيول والتزحلق على الطرقات خلال الأمطار.