وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا بعد أن أصابه في الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تختتم المخيم الشتوي "كن أنت"3 لأطفال خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ في بلدية غزة تعالج 110 إشارات خاصة بالمنخفض وكالة الرأي الفلسطينية فطر عيش الغراب إنتاج محلي من الألف إلى الياء وكالة الرأي الفلسطينية للمرة الثالثة .. الاحتلال يغرق الأرضي الزراعية شرق الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعزز قبضته على الأسرى بفتح سجون جديدة وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الأوروبي" الوفود الطبية تطور القدرات وتصقل الخبرات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية ماهي كميات الغاز التي دخلت لغزة والسعر النهائي للاسطوانة ؟ وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال سيدة بالقدس بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقدم أكثر من 8 آلاف خدمة طبية خلال 2019
أخبار » الأسرة و المجتمع

الطقس: أخر تحديثات المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة

18 كانون ثاني / يناير 2020 08:51

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يستمر تأثر الطقس غدا الأحد، بالمنخفض الجوي الماطر، إذ يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط  بإذن الله زخات من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وتنبأت أن الطقس سيكون هذه الليلة غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما الاثنين فمن المتوقع أن يكون غائماً وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، قد حذرت المواطنين، أيام السبت والأحد والاثنين من خطر الفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وتشكل السيول والتزحلق على الطرقات خلال الأمطار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (200) سلة خضار على فقراء غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟