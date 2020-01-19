ريكوبا يحرز هدفا تاريخيا فى مرمى ليتشى الإيطالى

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.



"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.



حقق فريق إنتر ميلان فوزاً كاسحاً على ليتشى فى مباراة الجولة العاشرة من الدورى الإيطالى موسم 1999 – 2000، بنتيجة 6 / 1 فى وقت كان الإنتر يضم فيه مجموعة من عظماء كرة القدم، وليس مثل الفريق الحالى، الذى يضم أسماء لا يعرفها كثيرون.



إنتر ميلان كان يضم وقتها لاعبين كبار على رأسهم الظاهرة رونالدو، والنجم الأرجنتينى خوان سيباستيان فيرون، ونجم تشيلسى إيفان زامورانو، إضافة إلى نجم أوروجواى ألفارو ريكوبا، الذى نجح فى تسجيل الهدف السادس والأخير فى المباراة من مهارة رائعة للغاية، أهان من خلالها مدافع ليتشى وحارس المرمى، حيث سدد الكرة بطريقة سحرية فى الشباك.