وكالة الرأي الفلسطينية بثمن قياسي.. بيع عملة نادرة بريطانية وكالة الرأي الفلسطينية عثر على 40 ألف دولار داخل وسادة بقام بامر غير متوقع ؟ وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة البرودة وسقوط أمطار اليوم وكالة الرأي الفلسطينية جحافل من القردة تطرد سكان قرية من منازلهم وكالة الرأي الفلسطينية هكذا يمكنك قراءة رسائل ماسنجر سرا دون إعلام المرسل وكالة الرأي الفلسطينية مكتب ذكى بيخليك تشتغل وأنت مستلقى على ظهرك وكالة الرأي الفلسطينية تحذيرات من ظهور الروبوتات القاتلة والذكاء الاصطناعى فى أسلحة الحروب وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية الحاد ؟ وكالة الرأي الفلسطينية 7 فوائد لشرب ماء الليمون فى الصباح وكالة الرأي الفلسطينية فوائد السباحة فى الماء البارد خلال الشتاء
أخبار » الأسرة و المجتمع

7 فوائد لشرب ماء الليمون فى الصباح

19 كانون ثاني / يناير 2020 08:16

1
1

ماء الليمون من المشروبات الصحية التى يمكنك إدراجها فى نظامك الغذائى، حيث يمكن شرب ماء الليمون صباحاً كروتين يومى لما له من تأثير إيجابى كبير على صحتك، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد شرب ماء الليمون وأسباب تجعلك تتناول هذا المشروب فى الصباح، وذلك وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

7 أسباب لشرب ماء الليمون
​1- يساعد في الهضم

قد يكون الحمض الموجود في الليمون مفيدًا بشكل خاص في ضبط مستويات حمض المعدة، والتي تميل إلى الانخفاض مع تقدمنا في العمر، وبالتالى يساعد فى تحسين الهضم.

2- يساعدك جسمك على البقاء رطباً

معظمنا لا يشرب ما يكفي من الماء، لذا شرب ماء الليمون يومياً هي وسيلة سهلة لترطيب جسمك بالمياه والوقاية من الجفاف.

3- إنقاص الوزن 

ماء الليمون من أفضل المشروبات التى تساعد على حرق الدهون وتحسين عملية الأيض أو التمثيل الغذائى، وهو ما يساعدك على إنقاص الوزن، خاصة إذا شربت ماء الليمون فى الصباح.

4- مضاد للأكسدة

يحتوي الليمون على مواد مغذية نباتية تحمى جسمك من الأمراض، هذه المغذيات النباتية لها خصائص قوية مضادة للأكسدة ، والتي تمنع تلف الخلايا من الأكسدة، وهو ما يساعد فى الوقاية من الأمراض .

5- غنى بفيتامين C

عصير نصف ليمونة في الماء يوفر أكثر من سدس الاحتياج اليومي لفيتامين C، وهو أمر ضروري لحمايتنا من تلف الخلايا وإصلاح الأنسجة.

6- يوفر البوتاسيوم

لا يمكن لجسمك أن يعمل بدون البوتاسيوم، إنه ضروري للتواصل بين العضلات والأعصاب، ونقل العناصر الغذائية وتنظيم ضغط الدم، والفواكه والخضروات هي مصادر مهمة للبوتاسيوم.

7- يساعد على منع حصى الكلى

يساعد ماء الليمون في منع حصوات الكلى، حيث إن زيادة السوائل تساعد في منع الجفاف - وهو سبب شائع لحصى الكلى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (200) سلة خضار على فقراء غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟