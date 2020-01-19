مكتب ذكى بيخليك تشتغل وأنت مستلقى على ظهرك

تعمل شركة في سان فرانسيسكو على توفير الراحة للعاملين في المكاتب، من خلال البدء في الاستلقاء خلال الوظيفة باستخدام مكتب ذكى، حيث أظهرت الشركة مؤخرًا طرازًا محدّثًا يتضمن سدادات مدمجة، للحفاظ على شاشات الكمبيوتر الأثقل في مكانها، بعد إثبات أن العمل فى وضعية الاستلقاء يحسن الدورة الدموية، والتي يمكن أن تسهم في الحد من الأمراض الجسدية وتحسين الإنتاجية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيقول كشاف تايلور، المسئول بشركة Altwork، إن تجربة العمل أثناء الاستلقاء ليست مريحة فحسب ولكنها أكثر إنتاجية، وللمساعدة لوضع كل من لوحة المفاتيح و"الماوس" في مكانه، يستخدم المكتب الذكى مجموعة من المغناطيس على الجانب السفلي من المكتب للحفاظ على كل شيء في مكانه بشكل آمن.

وأثبتت الأبحاث العلمية أنه أثناء الاستلقاء مع فتح ساقيك وجذعك بزاوية 135 درجة على الأقل، يمكن أن يتحرك الدم بحرية أكبر عبر جسمك، وفى إحدى التجارب، التي نظمها عالم النفس في الجامعة الوطنية الأسترالية دارين ليبنيكي، اقترحت وجود فوائد كيميائية حيوية حقيقية للعمل خلال الاستلقاء على ظهرك.

وقال تشى فوفيت، الرئيس التنفيذي لشركةAltwork ، إن العديد من عملاء شركته يستخدمون المكتب للمساعدة في الحالات الطبية، بما في ذلك مشاكل العمود الفقري.

وتوصل الباحثون منذ فترة طويلة إلى أن قضاء وقت طويل في وضعية الجلوس في وضع مستقيم يأتي مع عواقب وخيمة بعيدة المدى.

كما أنه في عام 2019، توصل استطلاع للرأي شمل 1000 من موظفي المكاتب في المملكة المتحدة إلى أن ما يقرب من نصفهم يبلغون عن صداع منتظم وآلام في الظهر، بينما يعاني 30٪ منهم من معصمين مؤلمين، ويعاني 15٪ منهم من ألم في الساقين، لذلك ابتكرت الشركة هذا النموذج ليكون ما يبدو عليه المكتب فى المستقبل بمختلف الشركات لتوفر الراحة مع التكنولوجيا.