هكذا يمكنك قراءة رسائل ماسنجر سرا دون إعلام المرسل

يبحث معظمنا عن طرق لإيقاف تشغيل "رمز" قراءة الرسائل الواردة عبر "فيس بوك"، كي لا يعلم المرسل بأننا قرأناها، وقد كشف موقع "ذا صن" أنه يمكن القيام بذلك، عبر قراءة الرسالة على شاشة الإشعارات، حيث يرسل "فيس بوك ماسنجر" إشعارات إلى هاتفك فى كل مرة تتلقى فيها رسالة جديدة، وهذا يعنى أن الرسائل تُخزن بالفعل على هاتفك بمجرد استلامها، بغض النظر عما إذا كنت قرأتها أم لا، بحسب روسيا اليوم.

ويمكن رؤية محتويات الرسالة في شاشة العرض، حيث يُظهر الإشعار محتوى الرسالة، ما يتيح قراءتها دون فتح تطبيق "ماسنجر"، وبالتالى لن يعلم المرسل بأن المستخدم شاهدها بالفعل، ومع ذلك تصبح هذه الخدعة أقل فعالية بمجرد بدء تلقى عدد كبير من الرسائل، في تتابع سريع، ويمكن أن تحتوى شاشة الإشعارات على عدد معين فقط من الرسائل، وستُلغى علامات التبويب القديمة، عند تصفية الرسائل الجديدة.

وعندما يحدث ذلك يمكن للمستخدم إزالة حجب قدرة التطبيق على تحديث البيانات الجديدة وإرسالها عبر الإنترنت، ومن خلال تفعيل "وضع الطائرة" وفتح تطبيق "ماسنجر"، يمكن قراءة الرسائل دون قلق بشأن علم المرسل بذلك. وتأكد من إغلاق التطبيق قبل إيقاف تشغيل "وضع الطائرة"، لكن يجب ملاحظة أنه يمكن تحميل تطبيق Unseen، حال رغب المستخدم باستخدام متصفح الكمبيوتر، الذى يعد واحدا من تطبيقات مماثلة متوفرة لمستخدمي "جوجل كروم.

جدير بالذكر أن فيس بوك أعلن مؤخرا عن تقديم ما يصل إلى مليون دولار (بالدولار الأسترالي) كتبرعات مقدمة إلى منظمة Global Giving غير الهادفة للربح، وتبرع بمبلغ 250،000 دولار للصليب الأحمر الأسترالي من أجل جهود الإغاثة في حرائق الغابات، حيث يجري حاليا استخدام فيس بوك Disaster Maps في أستراليا من قبل مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية للإغاثة والاستجابة والأكاديمية، وذلك بحسب موقع gadgetsnow الهندى.