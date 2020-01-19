وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية بثمن قياسي.. بيع عملة نادرة بريطانية وكالة الرأي الفلسطينية عثر على 40 ألف دولار داخل وسادة بقام بامر غير متوقع ؟ وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة البرودة وسقوط أمطار اليوم وكالة الرأي الفلسطينية جحافل من القردة تطرد سكان قرية من منازلهم وكالة الرأي الفلسطينية هكذا يمكنك قراءة رسائل ماسنجر سرا دون إعلام المرسل وكالة الرأي الفلسطينية مكتب ذكى بيخليك تشتغل وأنت مستلقى على ظهرك وكالة الرأي الفلسطينية تحذيرات من ظهور الروبوتات القاتلة والذكاء الاصطناعى فى أسلحة الحروب وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية الحاد ؟ وكالة الرأي الفلسطينية 7 فوائد لشرب ماء الليمون فى الصباح
أخبار » عجائب وطرائف

جحافل من القردة تطرد سكان قرية من منازلهم

19 كانون ثاني / يناير 2020 08:26

1
1

دمرت زمر من القردة مزارع قرية ناراسابورام الهندية بولاية اندرا براديش ، وطردت السكان من منازلهم قبل حوالي 15 سنة.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن رئيس القرية الجديد تمكن من إخراج القردة من المساكن وطردها من القرية.

ويذكر أنه منذ 15 سنة تقريبا، تم طرد الكثير من قرود المكاك من مدينة حيدر آباد بولاية تيلانغان، فهاجمت هذه القردة حينها قرية ناراسابورام، ودمرت المباني السكنية وأتلفت المحاصيل الزراعية، ما اضطر أكثر من 20 عائلة لمغادرة مساكنها، والبحث عن مأوى ومصدر رزق في القرى المجاورة.

وقرر فارسا سيفاراما كريشنا رئيس القرية المنتخب حديثا، التخلص من القردة بالاتفاق مع فريق صيادي المكاك، بعد أن وافق كل فرد من السكان على دفع مبلغ 1500 روبية للفريق. وقد اصطاد هذا الفريق نحو مئة قرد وأعادوها للغابة.

ويذكر أن قطيعا من القردة هاجم في مدينة فريندافان الواقع شمال ولاية أوتار براديش في الهند رجلا بالقرب من منزله وطرحه أرضا، وعندما نهض وحاول الهرب لاحقته القردة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (200) سلة خضار على فقراء غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟