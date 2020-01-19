الطقس: أجواء شديدة البرودة وسقوط أمطار اليوم

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

هذه الليلة يكون الجو غائما وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وغدا الاثنين، يستمر الجو غائما وشديد البرودة وماطرا على فترات فوق مختلف المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما الثلاثاء، تتأثر المنطقه بكتلة هوائية أكثر برودة، لذا يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق مختلف المناطق تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

يما يكون الحو، يوم الأربعاء المقبل، غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية.