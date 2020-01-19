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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

19 كانون ثاني / يناير 2020 08:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أسرى محررين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وهم: أنس شاهر ديرية، وعوني أحمد طقاطقة، وأحمد سلطي ثوابتة، ويوسف زكي ديرية، وراغب حسين ديرية، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت 4 شبان من قلقيلية، وهم: عمرو محمد أبو هنية، ونضال صفوان سليم، ومنصور عاصم سليم وعلي حسام سويدان من بلدة عزون، على حاجز بين نابلس وقلقيلية.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة في رام الله وتمركزت في محيط دوار "نيلسون منديلا"، كما اقتحمت حي البالوع في البيرة وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.

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