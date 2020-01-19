مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل

الخليل - الرأي

هاجم مستوطنون مسلحون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف الليلة، منازل المواطنين في "حارة جابر" القريبة من ما تسمى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن العشرات من مستوطني "كريات أربع"، هاجموا عدة منازل في حارة جابر، عرف من أصحابها عارف وسوزان جابر.

وذكرت أن المستوطنين رشقوا المنازل بالحجارة والزجاجات، وأطلقوا الشتائم العنصرية والمسيئة وتهديدات بقتل المواطنين العزل، ما تسبب بحالة من الرعب والهلع في صفوف أهالي المنازل المستهدفة، وخصوصا الأطفال.