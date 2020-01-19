"بينت" يأمر بطرد نشطاء المنظمات الإسرائيلية من الضفة

القدس المحتلة - الرأي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت أمر الجيش بطرد نشطاء المنظمات الإسرائيلية اليسارية، من الضفة الغربية، وعدم السماح لهم بتغطية الأحداث هناك.

وقالت الصحيفة العبرية، مساء أمس السبت، إن بينت أمر الجيش والشرطة الإسرائيلية، بعدم السماح لنشطاء المنظمات الحقوقية واليسارية الإسرائيلية، بتغطية الأحداث الأمنية بالضفة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الجيش نفتالي بينت قوله: "إن هؤلاء النشطاء فوضويون، وينفذون المؤامرات ضد الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع نشطاء من منظمات فلسطينية متطرفة".

وأشارت، إلى أن قرار الوزير بينت، جاء ضد المنظمات اليسارية، والنشطاء الإسرائيليين، الذي يقومون بتغطية نشاطات الجيش الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية