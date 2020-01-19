أقسام طوارىء بمجمع ناصر تتعامل مع أكثر من (252 ألف) مريض خلال 2019

خان يونس- الرأي

تسعى الكوادر الصحية داخل مرافق وزارة الصحة الى الارتقاء بالعمل الصحى وصولا الى تحسين خدماته بما يلبى احتياجات المرضى والمراجعين فى كافة محافظات قطاع غزة.

حيث كشف التقرير السنوى لمجمع ناصر الطبى بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة ،أن أقسام الطوارىء والحوادث تعاملت مع أكثر من( 252ألف)مريض خلال 2019،و سجلت حالات الدخول أكثر من (37ألف) منوم.

وأظهر التقرير السنوى أن العيادات الخارجية بكافة تخصصاتها قدمت خدماتها لأكثر من (90ألف) مريض.

وبين أن الطواقم الطبية داخل غرف عمليات المجمع أجرت خلال ذات العام (8095) عملية بأنواعها الكبرى والصغرى والمتوسطة وذات المهارة، منها (52) عملية لمصابى مسيرة العودة وكسر الحصار.

كما وأجرت الطواقم الطبية عمليات المناظير التى بلغت (1695)،وسجلت الولادات الطبيعية(7729)ولادة ،بينما القيصرية (2211) عملية قيصرية،وكانت عمليات تفتيت الحصى (383) عملية.

وعلى صعيد جهود الطواقم الفنية داخل الأقسام،فقد قدمت خدماتها المخبرية بأكثر من (733)ألف فحص مخبرى و (2032) فحص باثولوجى ،الى جانب اجراء ما يزيد عن (100)ألف صورة أشعة بكافة أنوعها داخل أقسام الأشعة.

كما وقدم طواقم العلاج الطبيعى خدماته بمعدل يفوق (35 ألف) جلسة،بينما وصلت جلسات الغسيل الكلوي الى أكثر من(20) ألف جلسة.

يذكر أن السعة السريرية لمجمع ناصر الطبى (307) سرير.