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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2393 ) الأحد 19/1/2020
أخبار فلسطينية
«أونروا» تحذّر من محاولات إسرائيل إخراجها من القدس
الخارجية الفلسطينية: اعتقال الاحتلال للطفل زيد ياسين خرق للقانون الدولي
عريقات: خطة نتنياهو وفريدمان “ضوء أخضر” لضم الأغوار
حراك دولي في فلسطين لمنع الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية
خالد: نقل هندوراس سفارتها إلى القدس اعتداء على الحق الفلسطيني
أخبار إسرائيلية
مساعٍ في إسرائيل لإبعاد مرشحة عن «القائمة العربية»
قوائم حزبية إسرائيلية صغيرة تطرح برامج انتخابية كبيرة
يديعوت: إخفاقات خطيرة بجهوزية أهم فرقة برية بالجيش الإسرائيلي
بينت يأمر الجيش بطرد نشطاء المنظمات الإسرائيلية من الضفة
بيرتس يهدد: حماس لن تحصل على دولار واحد إن فزت بالانتخابات
صحيفة عبرية: حصانة نتنياهو ستناقش الأسبوع المقبل
هآرتس تزعم: تجدد إطلاق البالونات بسبب خلافات بين حماس ومصر
حيرة إسرائيلية بشأن التعامل مع "البالونات الحارقة المتفجرة"
ضابط إسرائيلي يزعم : معركة وراثة عباس بدأت.. ستشمل صراعات مسلحة
اخبار دولية
سياسي إيطالي متطرف يتعهد بنقل سفارة بلاده إلى القدس
الطيبي يحذر من دعم حزب غانتس لشطب يزبك من القائمة الانتخابية
نيويورك: حملة لدعم محامية فلسطينية لمنصب مدعي عام من..
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جنوبي قطاع غزة – (تغريدة)
للمرة الثالثة بأسبوعين.. إسرائيل تغرق أراضي زراعية شرقي غزة
إصابة مستوطن في عملية طعن بالخليل و”تحييد” المنفذ – (صور)
الشرق الاوسط
«أونروا» تحذّر من محاولات إسرائيل إخراجها من القدس
إسرائيل تفتح مياه السدود تجاه الأراضي الزراعية في غزة
محاولتا طعن في القدس والخليل... وقوات الاحتلال تعتقل امرأة وشاباً
الخليج الإماراتية
صور مسربة تظهر تعرض أسير فلسطيني لتعذيب شديد
الاحتلال يستغل المحميات للتوسع الاستيطاني
الشروق المصرية
مقتل فلسطيني وإصابة آخر في انفجارين شرقي رفح جنوب قطاع غزة
الغد الأردنية
عريقات: خطة نتنياهو وفريدمان “ضوء أخضر” لضم الأغوار
الشرق القطرية
حراك دولي في فلسطين لمنع الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
محدث استشهاد مزارع بـ"انفجار عرضي"جنوب القطاع
حماس: الاحتلال يمارس التعذيب الوحشي ضد أسرى الشعبية
مقتل مواطن طعنا في قلقيلية
الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على 4 شبان من القدس
الاحتلال منع 12 مواطناً فلسطينيًا من السفر الأسبوع الماضي
تقرير: 4164 اعتداء إسرائيلياً في القدس المحتلة خلال 2019
القدس المحلية
الصحفي عطية درويش يفقد عينه اليسرى كليا
الاحتلال يعتقل 4 شبان ويقتحم مناطق متفرقة بالضفة
حملة لدعم محامية فلسطينية لمنصب مدعي عام منهاتن
مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل
إخماد حريق بمحل لتمديدات الغاز في برطعة
قُبيل مشاركته باحتفالات الطائفة الأرمنية.. الرئيس يزور الفندق المحاط
الإفراج عن 3 أسرى من رام الله وجنين
اشتية يفتتح فندقاً ويضع حجر الأساس لأربعة: سنفتح أراضي الدولة
السيطرة على حريق في منزلٍ بغزة
والدة طالبة فقيرة تناشد أهل الخير المساعدة لتُكمل ابنتها الدراسة
الحياة الجديدة
مصرع مواطن من العيسوية بحادث سير على طريق البحر الميت
لماذا تصر حماس على سرية مفاوضاتها مع إسرائيل وتتكتم عليها تماما؟
وصول موكب بطريرك الأرمن الى بيت لحم
الاحتلال يعتقل سيدة قرب باب العامود في القدس المحتلة
الأيام
الاحتلال يقتحم مخيم العروب وإصابات بالاختناق
وكالة صفا
ارتفاع قياسي باقتحامات المستوطنين للمسجد الإبراهيمي عام 2019
غرق منازل ومركبات جراء مياه الأمطار برفح
مستوطنو "كريات أربع" يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل
فتح في جنين تُهاجم بيانًا باسم فتح أساء للطيراوي
وقفة لدائرة العمل النسائي للجهاد بغزة تضامنًا مع الأسيرات
مستشفى حمد: تقديم الخدمات لـ8300 مريض من ذوي الإعاقة
الأسير ماهر يونس يدخل عامه الـ38 بسجون الاحتلال
وكالة الرأي الفلسطينية
حماس: الاحتلال يمارس التعذيب الوحشي بحق أسرى الشعبية
تقرير فطر عيش الغراب إنتاج محلي من الألف إلى الياء
ماهي كميات الغاز التي دخلت لغزة والسعر النهائي للاسطوانة ؟
بلدية خان يونس تختتم المخيم الشتوي "كن أنت"3 لأطفال خان يونس
لجنة الطوارئ في بلدية غزة تعالج 110 إشارات خاصة بالمنخفض
فلسطين اليوم
فلسطين على موعدٍ مع ثورة_1450: الجوع كافر!
النائب خريشة: حراك فلسطين الموحد "مطلبي بامتياز" ومحاولات افشاله واردة
مقتل مواطن طعناً شمال الضفة المحتلة
قوات الاحتلال تعتقل شابا من البلدة القديمة
سما نيوز
هآرتس: بينيت يتجاهل كوخافي ويتخذ قراراته وفقًا لمصالح انتخابية
حملة لدعم محامية فلسطينية لمنصب مدعي عام منهاتن
الرئيس: اعياد الميلاد المجيد وطنية لكل الشعب الفلسطيني
الرئيس يتفقد فندق "الجدار" في بيت لحم
عرب 48
مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين بالخليل واعتقالات بالضفة
غزة: تهديدات بتكثيف إطلاق البالونات الحارقة إذا تعثرت التهدئة
وكالة وفا
ممثلا عن الرئيس.. خوري يحضر قداس منتصف الليل للكنيسة..
حدث في مثل هذا اليوم
- 19 كانون ثاني (يناير)
- 1994م مقتل فلسطينيين وجرح ثلاثة جنود إسرائيليين في مواجهات عنيفة في القدس المحتلة، ومدينتي رام الله والخليل في الضفة الغربية.
- 1993م الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) يلغي قانوناً صدر عام 1982ميحظر الاتصال مع "منظمات معادية" والالتقاء مع قادتها، في إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وهو ما فتح الطريق أمام إجراء مباحثات مباشرة بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة المنظمة، ضمن قناة التفاوض السرية في أوسلو التي كشف النقاب عنها في أيلول (سبتمبر) 1993.
- 1988م أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق "إسحاق رابين" عن بدء سياسة جديدة للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية فقد أصدر أوامره للجيش بتكسير العظام وإطلاق النار على المتظاهرين.
- 1901م بدء سريان القيود العثمانية على الهجرة اليهودية إلى قضاء القدس وشراء الأراضي فيها بهدف الاستيطان بدعم من الحركة الصهيونية وحكومة إنكلترا.