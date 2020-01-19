وكالة الرأي الفلسطينية لجنة متابعة تحسين خدمات الجمهور تتفقد سير العمل في مديرية شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية شؤون الأجانب بالداخلية تُسلم 7606 وثيقة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية 14 من ذوي أسرى غزة يزورون أبنائهم بسجن "ريمون" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تناقشان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يبحث مع أطباء لحقوق الانسان دعم مختلف البرامج الصحية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يختتم دورة تدريبية للجان الطوارئ في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يجتمع بالمشرفين التربويين لمناقشة قضايا تربوية وفنية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يجتمع بالمشرفين التربويين لمناقشة قضايا تربوية وفنية وكالة الرأي الفلسطينية أقسام طوارئ مجمع ناصر الطبي تتعامل مع أكثر من (252 ألف) مريض خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية يديعوت: أهم فرقة برية بجيش الاحتلال غير جاهزة للحرب
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشفى بيت حانون يجرى قرابة 2000 عملية جراحية خلال 2019

19 كانون ثاني / يناير 2020 09:36

1
1

غزة- الرأي

أجرت الطواقم الطبية بمستشفى بيت حانون بمحافظة الشمال، قرابة الـ 2000عملية جراحية خلال 2019،وسجلت العمليات المسائية 305 عملية،كما كانت عمليات رصد القلب بالمجهود والايكو(1170).

و أظهر التقرير السنوى للمستشفى، أن قسم الطواريء والحوادث قدم خدماته لأكثر من (74 ألف) مريض،بينما سجلت حالات الدخول أكثر من (16 ألف) منوم.

وبين التقرير أن العيادات الخارجية تعاملت مع ما يزيد عن (19 ألف) متردد خلال 2019 فى التخصصات المختلفة التى يقدمها المستشفى.

ورصد التقرير أكثر من (101) ألف فحص طبي أجرته الطواقم الفنية داخل المختبر بكافة أنواعه،فيما سجل قسم الأشعة أكثر من (16) ألف صورة أشعة وتصوير التليفزيون.

يذكر أن مستشفى بيت حانون يقدم خدماته ل(340) ألف نسمة على مستوي محافظة شمال غزة ،حيث يستقبل حوالي 8000 مريض شهرياً في قسم الطوارئ فقط ،وما يقارب 2500 مراجع للعيادة الخارجيةو يجرى 200 عملية جراحية متخصصة و 25 عملية طارئة شهريا .

ويقدم المستشفى خدماته لسكان المحافظة الشمالية في الجراحة العامة و الأنف و الأذن و الحنجرة و الباطنة و القلب و طب الأطفال و جراحة الأطفال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (200) سلة خضار على فقراء غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟