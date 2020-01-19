مستشفى بيت حانون يجرى قرابة 2000 عملية جراحية خلال 2019

غزة- الرأي

أجرت الطواقم الطبية بمستشفى بيت حانون بمحافظة الشمال، قرابة الـ 2000عملية جراحية خلال 2019،وسجلت العمليات المسائية 305 عملية،كما كانت عمليات رصد القلب بالمجهود والايكو(1170).

و أظهر التقرير السنوى للمستشفى، أن قسم الطواريء والحوادث قدم خدماته لأكثر من (74 ألف) مريض،بينما سجلت حالات الدخول أكثر من (16 ألف) منوم.

وبين التقرير أن العيادات الخارجية تعاملت مع ما يزيد عن (19 ألف) متردد خلال 2019 فى التخصصات المختلفة التى يقدمها المستشفى.

ورصد التقرير أكثر من (101) ألف فحص طبي أجرته الطواقم الفنية داخل المختبر بكافة أنواعه،فيما سجل قسم الأشعة أكثر من (16) ألف صورة أشعة وتصوير التليفزيون.

يذكر أن مستشفى بيت حانون يقدم خدماته ل(340) ألف نسمة على مستوي محافظة شمال غزة ،حيث يستقبل حوالي 8000 مريض شهرياً في قسم الطوارئ فقط ،وما يقارب 2500 مراجع للعيادة الخارجيةو يجرى 200 عملية جراحية متخصصة و 25 عملية طارئة شهريا .

ويقدم المستشفى خدماته لسكان المحافظة الشمالية في الجراحة العامة و الأنف و الأذن و الحنجرة و الباطنة و القلب و طب الأطفال و جراحة الأطفال.