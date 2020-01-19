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يديعوت: أهم فرقة برية بجيش الاحتلال غير جاهزة للحرب

19 كانون ثاني / يناير 2020 09:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس السبت، النقاب عن تقرير سري، يتحدث عن إخفاقات خطيرة في جهوزية أهم وأكبر فرقة برية بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن التقرير الذي تم إعداده صيف العام 2018، يكشف مدى عدم الاستعداد للحرب على الجبهة الشمالية، خصوصاً بالفرقة 319 مدرعات، المعروفة بفرقة "التحطيم".

وقالت الصحيفة، إن التقرير يتحدث عن نقص كبير لدى الفرقة، في الاستعداد للحرب، وأنه ينقصها الموارد والمعدات الضرورية للمشاركة في أي حرب برية قادمة بالشمال. 

ووفقا لصحيفة يديعوت، أكد التقرير أن 52% من المركبات (دبابات وشاحنات وإسعافات) بهذه الفرقة، غير مؤهلة لخوض حرب برية مفاجئة على الجبهة الشمالية.

وبحسب الصحيفة، أشار التقرير  الى أن لدى الفرقة نقصا بنسبة 20% في الأسلحة ووسائل الرؤية الليلية، اللازمة للحرب والقتال البري، وأن نسبة الجهوزية للقتال البري بهذه الفرقة هي 80% فقط.

وأضاف التقرير، أن غالبية دبابات الفرقة 319، وأجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بها، يتم استخدامهم من قبل فرق وألوية أخرى للتدريبات بالشمال، وهي غير جاهزة للمشاركة الفورية بأي قتال بري.

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