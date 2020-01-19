أقسام طوارئ مجمع ناصر الطبي تتعامل مع أكثر من (252 ألف) مريض خلال 2019

غزة- الرأي-نهى مسلم

كشف التقرير السنوى لمجمع ناصر الطبى بمحافظة خانيونس ،أن أقسام الطوارىء والحوادث تعاملت مع أكثر من( 252ألف)مريض خلال 2019،و سجلت حالات الدخول أكثر من (37ألف) منوم وذلك ضمن جهود الكوادر الصحية داخل مرافق وزارة الصحة للارتقاء بالعمل الصحى وصولا الى تحسين خدماته بما يلبى احتياجات المرضى والمراجعين فى كافة محافظات قطاع غزة .

و أظهر التقرير السنوى أن العيادات الخارجية بكافة تخصصاتها قدمت خدماتها لأكثر من (90ألف) مريض.

وبين أن الطواقم الطبية داخل غرف عمليات المجمع أجرت خلال ذات العام (8095) عملية بأنواعها الكبرى والصغرى والمتوسطة وذات المهارة، منها (52) عملية لمصابى مسيرة العودة وكسر الحصار.

كما وأجرت الطواقم الطبية عمليات المناظير التى بلغت (1695)،وسجلت الولادات الطبيعية(7729)ولادة ،بينما القيصرية (2211) عملية قيصرية،وكانت عمليات تفتيت الحصى (383) عملية.

وعلى صعيد جهود الطواقم الفنية داخل الأقسام،فقد قدمت خدماتها المخبرية بأكثر من (733)ألف فحص مخبرى و (2032) فحص باثولوجى ،الى جانب اجراء ما يزيدعن (100)ألف صورة أشعة بكافة أنوعها داخل أقسام الأشعة.

فى حين قدم طواقم العلاج الطبيعى خدماته بمعدل يفوق (35 ألف) جلسة،بينما وصلت جلسات الغسيل الكلوي الى أكثر من(20) ألف جلسة.

يذكر أن السعة السريرية لمجمع ناصر الطبى (307) سرير.