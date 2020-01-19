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تعليم الشمال يجتمع بالمشرفين التربويين لمناقشة قضايا تربوية وفنية

19 كانون ثاني / يناير 2020 09:41

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غزة- الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد بالمشرفين التربويين، لمناقشة جملة من القضايا التربوية وعلى رأسها الاستعداد للامتحان التجريبي للفصل الثاني للثانوية العامة، والجوانب الفنية والإجرائية التي يجب مراعاتها بهذا الصدد، وذلك بحضور المدير الفني أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف أ. مطر الغفري.

بدوره، رحب أ. الغفري بالحضور جميعاً، مثمناً جهودهم الحثيثة لتطوير العملية التربوية وتجويدها.

وناقش أ. العرابيد نتائج الاختبار التجريبي للفصل الأول، باعتبارها تغذية راجعة للوقوف على نقاط الضعف والعمل على علاجها، والقوة والعمل على تعزيزها في الفصل الثاني، كما نوه أنه تقرر موعد الامتحان التجريبي في الأول من ابريل القادم، مؤكداً  على ضرورة  وضع تصوراً للإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان نجاح الامتحان التجريبي في الفصل الثاني.

من جانبه، ناقش أ. شهاب جملة من الجوانب الفنية الخاصة بعمل المشرفين التربويين، وآليات تحفيز الطلاب على خوض الامتحان التجريبي، ونوه لضرورة متابعة معلمي الثانوية العامة وضمان استمرار دوام الطلاب حتى منتصف ابريل القادم.

هذا و تحاور الجميع في مجموعة من الأمور الفنية والإدارية التي من شأنها تطوير وتعزيز العملية التربوية وإنجاحها.

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