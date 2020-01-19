التعليم يختتم دورة تدريبية للجان الطوارئ في المدارس

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم شمال غزة "قسم الصحة المدرسية" وبمشاركة وفد من وزارة التربية والتعليم، دورة تدريبية للجان الطوارئ في المدارس.

بحضور مدير عام اللوازم بوزارة التربية والتعليم أ. شاهر مشتهى، ورئيس لجنة الطوارئ العليا أ. حاتم غيث، ورئيس قسم التغذية أ. فايز السرحي، و رئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، و مشرف مركز التدريب أ. محمد اليعقوبي، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري، ومشرفة الصحة المدرسية أ. صباح أبو شرخ، ورئيس قسم التدريب بالدفاع المدني أ. حامد عبد القادر.

بدوره، رحب أ. ميسرة عوكل بالحضور جميعاً، ووجه المشاركين في الدورة إلى تطبيق ما تم اكتسابه من خبرات خلال الدورة على أرض الواقع ، لتتحقق الفائدة المرجوة منها.

من جانبه، أشار أ. مشتهى إلى أهمية تأهيل لجان الطوارئ المدرسية للتعامل مع أوضاع الطوارئ بكفاءة واقتدار، خاصة ونحن في فصل الشتاء، فضلاً عن خصوصية الوضع الفلسطيني وما نتعرض له من اعتداءات إسرائيلية متكررة مما يضفي أهمية مضاعفة على هذا الموضوع.

وقال أ. عبد القادر أن هذه الدورة التي تم عقدها لمدة يومين بواقع 4 ساعات تدريبية يومياً، هدفت إلى إكساب المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة التي تمكنهم من مواجهة الأزمات والكوارث بكفاءة عالية، وتنمية قدراتهم على توقع الأزمات قبل حدوثها، وكذلك إكسابهم الخبرات اللازمة المتعلقة بالسلامة وتوعيتهم بأساليب الوقاية وكيفية التعامل مع الحوادث والمخاطر وتطوير أدائهم وكذلك الاستفادة من التجارب السابقة وإعداد الخطط الطارئة للتعامل مع الأحوال الجوية.

هذا وتتشكل لجان الطوارئ المدرسية من مدير المدرسة، والمرشد التربوي، و مشرف الصحة المدرسية، وتتمحور الدورة في تقييم أضاع الطوارئ والتعامل مع حالات الكوارث قبل وبعد وأثناء وقوعها، وشارك في الدورة 70 مدرسة.