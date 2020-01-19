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أبو الريش يبحث مع أطباء لحقوق الانسان دعم مختلف البرامج الصحية

19 كانون ثاني / يناير 2020 09:45

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غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش مع رئيس منظمة أطباء لحقوق الانسان د. صلاح الحاج يحيى سبل تعزيز مختلف البرامج الصحية .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بحضور  الوكيل المساعد د. مدحت محيسن و مدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج ومدير العلاقات العربية ا. سامي ابو ناموس .
وأشاد د. ابو الريش بجهود منظمة أطباء لحقوق الانسان في مواصلة دعمها مختلف العناوين التدريبية واستقدام الوفود المتخصصة وتوفير أصناف هامة من الادوية والمهام الطبية ، الامر الذي ساهم في مساعدة الطواقم الطبية في تقديم الخدمة والرعاية المناسبة .
وأطلع د. يحيى الحضور على أهم البرامج والتي تعمل منظمة اطباء لحقوق الانسان على تنفيذها خلال العام الجاري تماشيا مع احتياجات وزارة الصحة في الجوانب التدريبية والوفود الطبية وتوفير بعض الاحتياجات الطبية .

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