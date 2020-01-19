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تعليم الشمال والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تناقشان سبل التعاون المشترك

19 كانون ثاني / يناير 2020 09:48

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غزة- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، سبل التعاون المشترك مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، بما يساهم في خدمة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال استقبال مدير التعليم أ نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الفنية أ موسى شهاب، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين أبو جاسر، ورئيس قسم التقنيات التربوية أ. أيمن ضاهر، ممثلا عن الكلية المحاضر الأكاديمي د. صخر الشافعي.

بدوره، رحب أ. العرابيد بالدكتور الشافعي، مشيدا بدور الكلية في خدمة أبناء شعبنا من خلال ما تقدمه من برامج أكاديمية متنوعة تلبي رغبات الطلبة وتساعدهم في الالتحاق بسوق العمل ما يساهم في خدمة المجتمع ورفعته ونهضته، مؤكداً  على مدى انفتاح المديرية على مؤسسات المجتمع المحلي ومن بينها الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، باعتبارها إحدى الشرائح المجتمعية والمؤسساتية المهمة الداعمة للعملية التعليمية.

بدوره، تحدث د. الشافعي رؤية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لخدمة المجتمع من خلال تعزيز العلاقات مع المؤسسات الشريكة في العملية التعليمية، ومن بينها مديرية شمال غزة.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على البدء بتنفيذ بعض المشاريع التربوية التي تصب في خدمة الطلبة، لا سيما طلبة الثانوية العامة.

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